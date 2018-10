"Es mi sueño desde que era un niño", dice Hazard sobre el Real Madrid

"No voy a mentir, es mi sueño desde que era un niño", declaró la estrella belga del Chelsea Eden Hazard sobre el Real Madrid, que podría estar interesado en ficharlo, en declaraciones hechas el domingo tras ganar 3-0 al Southampton y publicadas este lunes.

"Hablé tras el Mundial y dije que pensaba que era tiempo de cambiar porque jugué una gran Copa del Mundo", señaló el mediapunta, segundo mejor jugador de una competición en la que Bélgica finalizó tercera.

"El Real Madrid es el mejor club del mundo. No quiero mentir hoy. Es mi sueño desde que era un niño. Desde entonces he estado soñando con este club", añadió.

"Pero veremos, no quiero hablar sobre esto cada día, pero hablaremos de mi futuro pronto", continuó.

Al comienzo de la temporada medios ingleses y españoles publicaron la posibilidad de que Hazard llegara al gigante español para ocupar el lugar de Cristiano Ronaldo, traspasado a la Juventus.

Finalmente el Real Madrid no fichó a ningún jugador de gran entidad para su ataque y actualmente suma cuatro partidos sin marcar por primera vez desde 1985. Esta situación ha avivado los rumores sobre un posible fichaje estrella.

- Máximo goleador de la Premier -

Hazard tiene contrato con el Chelsea hasta 2020, pero no quiere seguir el ejemplo de su antiguo compañero en el club inglés y arquero de su selección Thibaut Courtois, que forzó al club a traspasarlo al Real Madrid.

"No quiero eso, quiero algo bueno para mí, pero algo bueno para el club también, porque me lo ha dado todo", dijo. "No quiero decir que voy a firmar un contrato y luego no firmarlo. Así que ya veremos", continuó el futbolista de 27 años.

"A veces me levanto y en mi cabeza digo 'quiero irme'. A veces digo 'quiero quedarme'. Es una decisión dura, es mi futuro, cumpliré 28 años en enero", recordó.

A pesar de que el Chelsea no juega este año la Liga de Campeones, de la que el Real Madrid es el vigente triple campeón, Hazard insistió en que ganar títulos no es una razón en su decisión.

"No es una cuestión de trofeos, aunque claro, cuando juegas quieres ganar. Pero yo quiero únicamente divertirme en el campo, como en este momento, entonces soy feliz", añadió.

Protagonista de un arranque de temporada espectacular, Hazard es una pieza clave en el nuevo Chelsea de Maurizio Sarri, que ocupa la segunda posición en la tabla con los mismos puntos que el líder Manchester City. Además el belga es el máximo goleador de la Premier League con siete tantos.