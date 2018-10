Solano dice no a chance de pelear con el campeón latino de la OMB

El boxeador nicaragüense Marvin Solano (21-2, 8 nocauts), campeón latino de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no aceptó la propuesta de un combate contra el puertorriqueño Jeyvier Cintrón (8-0, 4 nocauts), quien pondría en juego su título latino de peso supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en un pleito que se llevaría a cabo en Panamá, el miércoles 31 de octubre durante la convención de la OMB.

En notas publicadas durante la mañana de ayer, tanto el sitio oficial del organismo como la prestigiosa web Boxing Scene dieron por hecho el combate entre Solano y Cintrón. Sin embargo, al ser consultado sobre dicha pelea, Rosendo Álvarez, quien está al frente de la promotora Búfalo Boxing y tiene contrato con Marvin, aseguró que el pleito no podrá realizarse porque Solano decidió no firmar el contrato.

La propuesta

“La OMB nos envió la invitación para ese combate y es algo que yo agradezco. El asunto es que la pelea no se hará, pues Solano decidió no aceptar la propuesta”, dijo Rosendo, añadiendo que “le expliqué a Marvin que en este tipo de veladas el organismo no paga la bolsa de los boxeadores, por lo que el manejador debe encargarse de eso. Lo que el organismo promete es que si el peleador gana tendrá la posibilidad de ocupar un buen puesto en el ranking de la categoría”.

De acuerdo con Rosendo, Solano “decidió no arriesgar ante un pugilista invicto y dos veces olímpico como Cintrón, pese a que yo le dije que estaba dispuesto a apoyarlo para ese pleito. Le propuse que invertiría entre 3,500 y 4,000 dólares para costear los boletos de avión, la comida y el hospedaje de él, su entrenador y yo, pagándole además una bolsa de 600 dólares, pero no quiso. Al parecer se fijó más en la cantidad de dinero que en la oportunidad de un mejor puesto en el ranking”.

Asimismo, Rosendo aseguró haberle ofrecido a Solano defender su título latino ante Yader Cardoza, pero tampoco aceptó. “Da la impresión de no querer pelear”, puntualizó el manejador.