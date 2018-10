Ariagner Smith: “Nicaragua derrotará a Anguila”

Ariagner Smith, el atacante somoteño que el domingo pasado marcó su primer gol de la temporada con el Spartk de Jurmala, en la máxima categoría del futbol de Letonia, no apareció en la lista oficial de la selección nacional que enfrentará a Anguila en el segundo juego de Nicaragua en la Liga de Naciones. Pese a no haber sido convocado, el joven futbolista considera que el combinado pinolero cuenta con suficientes recursos humanos para imponerse ante su rival caribeño.

“Creo que Nicaragua derrotará a Anguila, pues la selección cuenta con muy buenos jugadores. Es más, yo soy de los que considera que nuestra azul y blanco no está lejos de materializar victorias ante potencias del área como Costa Rica y Honduras”, dijo Ariagner.

“Se me notificó con anticipación que no sería llamado (a la selección)” prosiguió, alegando que no había sido convocado por encontrarse lesionado cuando apareció la convocatoria, lo que no coincide con lo dicho por el técnico Henry Duarte, quien manifestó que no lo había tomado en cuenta porque no había estado activo con su club en Letonia. Lo de Duarte tiene cierta lógica, pues Smith jugó el domingo, tras haberse quedado en la banca los cuatro partidos anteriores.

Valoraciones

Con respecto a la primera división de futbol Letonia y su experiencia con el Spartak de Jurmala, Ariagner comentó que “es una liga con una competencia muy fuerte, con jugadores de condiciones avanzadas, aunque el nivel del torneo es similar al de la primera división de Nicaragua, solo que aquí se tiene la ventaja que se juegan competiciones europeas”.

Sobre su desarrollo como futbolista, Ariagner aseguró que “he mejorado bastante, he aprendido a moverme mejor en la cancha y ahora tomo mejores decisiones sobre el césped a la hora de jugar un partido importante, sin embargo, siento que me hace falta mostrar más fuerza en el ataque. Para esta campaña me propuse anotar seis goles en la liga, pero a veces no es tan fácil”.

Smith ha jugado cuatro partidos de los 24 que ha disputado su club en la temporada, y en 348 minutos suma un gol. La liga de Letonia termina su ronda regular el 10 de noviembre, y a Smith y su equipo le restan cuatro juegos.