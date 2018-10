La suma de los miedos

Entre una crisis incontrolable y un vacío de poder irreparable, el sistema que trata de sostenerse contra viento y marea aplicando una represión implacable y sostenida, ha estado sumando miedos, lo que pese a la barbarie, lo hace sentir vulnerable. El primer miedo debió sentirse en las esferas de poder, cuando el día de las últimas elecciones comprobó sin necesidad de encuestas una abstención mayúscula, reflejo de un rechazo evidente. Esa abstención, en un momento en que se promocionaba el crecimiento económico, sin una medición correcta de los índices de pobreza y el alarmante debilitamiento de una clase media cada vez más enclenque, fue una seria advertencia. Esa señal “pasó de noche” frente a las narices de quienes estaban obligados desde las butacas de las asesorías, hacerlo ver a los gobernantes. Fue un miedo congelado por cierto tiempo.

Las grietas humeantes

El caso Indio-Maíz y la reforma abrupta del sistema de seguridad social, abrieron espacio a la rebelión de un grueso número de estudiantes universitarios, dándole continuidad a las protestas de miles de campesinos afectados por el fantasioso proyecto del canal interoceánico. El estallido fue de tal magnitud, que el miedo instantáneo resultó inevitable. Posteriormente alguien vinculado al anillo de poder dijo “no estábamos preparados para esto y nos desorientamos. Hay que hacer revisiones y aplicar modificaciones”. Obviamente, hubo miedo de rectificar y la grieta humeante, quedó abierta. La creación de la Alianza Cívica, el reclamo vigoroso de Lester Alemán, y la actitud de la Iglesia colocándose al lado de los intereses populares y de la urgente y necesaria democratización, aumentó el miedo a ser racional. Se prefirió demencialmente, incrementar la agresión y multiplicar las mentiras, síntomas inequívocos de miedo, a pesar de generar otro miedo, el producido por la condena unánime de los organismos internacio

nales por las claras y brutales violaciones a los derechos humanos.

Resistencia indestructible

La consistencia de las marchas de protesta, con presencia multitudinaria —sin importar los riesgos— provocaron miedo y desesperación al no encontrar la forma de neutralizar esas demostraciones. Sin ideas, sin propuestas, sin encontrar salida viable, se continuó reprimiendo indiscriminadamente y realizando persecuciones que no lograron el propósito de atemorizar. Ver apartarse a lo más visible del empresariado, en una relación que producía jactancia de parte del Gobierno, respaldando la búsqueda de justicia, democracia y de hacer de Nicaragua otro país, fue otra cuota de miedo inevitable al perder uno de los pilares fundamentales, en el orden económico. Finalmente, el mayor de los miedos, percatarse que los sectores populares habían perdido el miedo aún sin armas, y entre dolor de tantos muertos, la resistencia pacífica es indestructible. La suma de miedos no tiene medida, y quienes lo sienten, lo saben. Miedo al presente, miedo al futuro y miedo a ellos mismos.