Yanquis, soga al cuello

Golpeados brutalmente por una arremetida de siete carreras en un tenebroso cuarto inning, los Yanquis amanecieron hoy con la soga al cuello después de ser vencidos estrepitosamente 16-1 por los Medias Rojas de Boston. El “as” de los Yanquis, Luis Severino, luego de ser agredido por siete cohetazos que produjeron siete carreras en tres entradas, salió huyendo de la colina en busca de un especialista que tratara de juntarle las astillas de su brazo derecho, en caso de ser reparable. Exagero por supuesto, pero el temprano derrumbe de Severino dejó a los Yanquis sin opciones mientras el equipo de Boston navegaba en el mar de la tranquilidad junto con Simbad en la imaginación de Scheherezade, edificando una victoria que lo coloca a un paso de estar en la serie por el banderín de la Liga Americana, frente a los temidos Astros de Houston.

Nunca imaginas que en la vuelta de la esquina te espera una pesadilla. No cuando tienes las tribunas llenas de tu lado, dispones de un gran armamento que incluye una combinación de un par bateadores tan destructivos como Judge y Stanton, vas a utilizar tu mejor lanzador, un ganador de 19 juegos como Severino, y vienes de mostrar un gran crecimiento en el juego anterior.

Boston se adelantó 1-0 en el segundo inning por infield hit impulsador del receptor boricua Cristian Vásquez, y aumentó 3-0 en el tercero con elevado de sacrificio de J. D. Martínez y difícil roletazo de Devers. Había preocupación pero no alarma en la multitud. Como dice Hemingway en su obra “El viejo y el mar”, ellos confiaban en sus Yanquis. Quedaba mucho camino que recorrer y en la colina de enfrente, Eovaldi parecía propenso a flaquear.

Aterrizaje en el caos

En lugar de eso, fue Severino el que se hundió en el cuarto episodio. Hits seguidos de Holt y Vásquez, más boleto a Bradley, llenaron las bases sin out agotando la paciencia del manager yanqui Aaron Boone, quien telefoneó a Lance Lynn en el bullpen. Fue una decisión fatal como las de Napoleón en Moscú. Base por bolas a Betts facilitó la cuarta carrera de Boston, y doble limpia bases de Benintendi remolcó tres agrandando la ventaja 7-0, rompiendo los corazones en las tribunas.

Los Medias Rojas continuaron golpeando y dándole forma a tres carreras más, se extendieron asombrosamente 10-0. Si las entradas al parque no fueran tan costosas, y el béisbol no proporcionara esperanzas tan anchas, el estadio Yanqui se hubiera vaciado. En el cierre del cuarto, los Yanquis enviaron una débil señal de vida anotando su primera carrera, y en el séptimo, por si acaso, los de Boston agregaron la número once por hit empujador de Martínez, certificando que todo estaba consumado.

Pero el castigo para el picheo yanqui no acabó ahí, pues en la parte alta de la octava entrada, doblete de Brock Holt con dos en base, lanzamiento descontrolado de Stephen Tarpley y sencillo remolcador de Mookie Bets movieron la pizarra a 14-1. Luego, en la apertura del noveno, Boston, imparable en su ataque, anotó dos veces gracias al vuela cerca de Holt con Ian Kinsler en circulación, estableciendo el aplastante y definitivo 16-1.

Para hoy el duelo de abridores podría ser entre C.C. Sabathia y Rick Porcello.