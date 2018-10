Federer afronta con apetito la parte final de la temporada

El suizo Roger Federer, que no ha jugado un partido oficial desde su sorprendente eliminación en octavos del US Open a principios de septiembre, ataca con apetito el final de la temporada, con varios torneos en sala, empezando por la defensa de su título Masters 1000 en Shanghai.

"Me gusta esta parte de la temporada. Las condiciones de juego son quizás más rápidas, no estoy seguro... Además ayuda que tengo un torneo en casa (Basilea) y el Masters. He tenido mucho éxito, por lo que espero realmente que sea la mejor parte de mi temporada", dijo el número 2 mundial.

El suizo, que tiene el récord de victorias en el Masters -torneo que reúne en Londres a los ocho mejores de la temporada-, terminó 2017 ganando los torneos de Shanghai y Basilea, pero sufrió una derrota sorpresa en semifinales del Masters ante David Goffin.

"El año pasado fue un cuento de hadas de principio a fin", comentó el hombre de los 20 torneos del Grand Slam sobre un curso en el que ganó el Abierto de Australia y Wimbledon.

"Quizás al final terminé un poco decepcionado, en el Masters, por no darme la oportunidad de jugar la final al perder contra Goffin. Estaba un poco decepcionado con mi nivel de juego allí. Fue la primera vez en la temporada que sentí eso, pero él también hizo un gran partido", añadió sobre el belga.

Complicado terminar como número 1

Federer habló de la temporada 2018, que inició con un título en Australia y en la que posteriormente se ha mostrado irregular.

"Cuando he jugado he tenido mucho éxito. No he jugado tantos partidos malos, para ser honesto. Quizás solo hay dos que me vienen a la mente. Y he escapado de las lesiones desde hace un año", analizó el suizo de 37 años.

"Siento que estoy dónde quiero estar. Quedan objetivos esta temporada", advirtió.

Federer tendrá complicado terminar el año en la primera plaza mundial por primera vez desde 2009. El suizo, que ocupó brevemente el trono en dos ocasiones al inicio de esta temporada, tiene muchos más puntos que defender que el actual número 1, su gran rival Rafael Nadal, lesionado actualmente en una rodilla pero que regresará en París-Bercy o en el Masters.

Además Novak Djokovic, la sensación en la segunda mitad del curso con sus títulos en Wimbledon y en el US Open, amenaza desde la tercera posición. Llega en forma a los últimos torneos y no tiene puntos a defender.