Sin punch, mueren Yanquis

Schock, consternación, frustración, drama. Todo eso se juntó anoche en Nueva York al ser eliminados los Yanquis por los Medias Rojas de Boston, después de perder el cuarto duelo por 4-3. Casi arrebatan el juego los Yanquis en un impulso de última hora frente a un Kimbrel extrañamente aturdido y naturalmente vacilante, sostenido temerariamente por el manager Alex Cora con las bases llenas y la posibilidad de perder el botín.

Falló Gleyber Torres y las esperanzas yanquis terminaron de desvanecerse en este 2018. Un equipo de tanto punch, careció del batazo grueso en los últimos dos juegos, reducido a 5 imparables en cada uno. Consideren que anoche, dos carreras fueron producidas por elevados a los jardines para outs, y una por golpe con tres a bordo.

Ninguna señal de poder. El zurdo C. C. Sabathia en su apertura 127 de postemporada y 561 de su carrera, mostró a sus 38 años, un brazo cansado, sobreviviente a un primer inning difícil, pero golpeado en el tercer episodio con una arremetida de tres carreras, irreversible frente al efectivo picheo combinado del abridor de Boston Rick Porcello, y los relevistas Matt Barnes, Ryan Brasier, más la sorprendente presencia del “as” Chris Sale en el octavo inning. Craig Kimbrel, el rematador, entró a multiplicar complicaciones, pero no terminó de hundirse.

Ese bateo oportuno

La primera preocupación de Sabathia fue ver las bases llenas con dos outs en el propio inicio de juego con Ian Kinsler amenazante frente al plato. La multitud cruzó los dedos, y así los mantuvo mientras Brett Gardner perseguía como un sprinter desesperado, ese batazo peligroso de Kinsler hasta atraparlo en el rincón del jardín izquierdo.

El veterano zurdo de 38 años respiró profundo al salir del hoyo. Estuvo mejor Sabathia en el segundo inning obviando boleto a Vásquez, pero en el tercero, sintió crujir su brazo. Golpeó a Benintendi y el hit de Pearce colocó hombres en las esquinas, escenario apropiado para el elevado de sacrificio de J. D. Martínez adelantando a Boston 1-0. Bogaerts fue el segundo out, pero doble de Kinsler y hit de Eduardo Nuñez, impulsaron par de carreras estableciendo una diferencia de 3-0 entre un silencio espeso. Esa ventaja, fue naturalmente estimulante para el abridor de Boston Rick Porcello.

Cierro con suspenso

Boone, el manager yanqui, retiró a Sabathia de las brasas, y los Medias Rojas agredieron rápidamente al relevista Zach Britton, pendiente de ser útil, con un jonrón del receptor boricua Christian Vásquez a las tribunas de la derecha.

Con la pizarra en contra 4-0, los Yanquis enviaron una señal de vida en su turno del quinto al quebrarle el cero a Porcello con doble de Sánchez con un out, infield hit de Gleyber Torres y elevado de sacrificio de Brett Gardner. Recortar 4-1, contando con una artillería tan destructiva, y disponiendo de un bullpen tan profundo, fue alentador para los Yanquis, que de perder, no tenían más allá.

Por supuesto que no era fácil sujetar el impulso ofensivo de los Medias Rojas, capaces de producir 16 carreras la noche anterior, pero se confiaba en que el pitcheo multi-brazos, respondería a la exigencia del momento. Boston se detuvo, pero los Yanquis solo cobraron vida en el cierre del noveno contra Kimbrel marcando dos carreras y aproximándose 4-3, antes de terminar con el suspenso al fallar Torres con dos circulando.