Parecía otro Wilton

La presencia de Wilton López en la colina de los Indios del Bóer proporcionaba confianza, no tanta como la de Aquiles en su pelea con Héctor, pero la suficiente para pensar que la tribu podía comenzar a abrirse paso en esta final. El tirador derecho de 35 años, que durante cuatro temporadas consecutivas en las Grandes Ligas 2010-2013 logró promediar 70 apariciones como relevista, y que junto con Juan Carlos Ramírez fue factor para la medalla de plata obtenida por nuestro béisbol en los Centroamericanos y del Caribe realizados en Veracruz, no fue siquiera una sombra del pícher que dominó recientemente a la batería de los Toros de Chontales. Antes de concluir el segundo inning, su picheo fue destrozado por un incansablemente furioso bateo de los Dantos.

¿Quién iba a imaginar una ofensiva de nueve carreras iniciada por hit de Estrada, doble de Flores y continuada con el triple de Alegría? Nunca con Wilton en la colina. Fue una de esas noches en que todo sale mal. El tirador derecho se sintió deambulando en las calles de Roma mientras era incendiada por orden de Nerón según algunos historiadores. Su brazo estaba quemado, y después de entregarle la pelota a Delgado, no sabía a donde ir. No fue en cifras un “Pomares” impresionante por parte de Wilton, pero nadie mejor que él para abrir una Serie Final. Pueden creerlo, pero una vez que se esfumó el humo fabricado por los Dantos en ese segundo inning, no volvieron a anotar, destacando por el Bóer el relevo de Roberto Artola.

La final apenas comienza, y por un inning catastrófico no vamos a sepultar las posibilidades del Bóer, que dominado por Jorge Bucardo, sin necesidad de alardear, sólo tuvo aliento para dos carreras. Obviamente el Bóer está para más y el equipo de los Dantos no está acostumbrado a ser reducido a solo un inning productivo. Es natural suponer que las batallas más intrigantes están por venir en esta final, aunque si el Bóer no ofrece una rápida respuesta, difícilmente se levantará de la lona. Hay ocasiones como la de anoche en el Estadio Dennis Martínez, en que una pintura falsificada se puede distinguir fácilmente de la original. No puedes engañar con una “Mona lisa” bizca. Ese no parecía ser Wilton.