Rodolfo Bone estará con la Sub-18 en Panamá

La Selección Nacional de Beisbol Sub-18 recibió una resolución positiva a la solicitud del permiso del receptor Rodolfo Bone, quien pertenece a la organización de los Gigantes de San Francisco. La receptoría era uno de los puntos endebles del combinado pinolero, según había manifestado el entrenador Jorge Luis Avellán; sin embargo, con la presencia del prospecto nicaragüense esa variable fue despejada.

Bone, de 18 años de edad, tuvo este año su debut como profesional en la Liga de Verano de República Dominicana. El prospecto de San Francisco compiló un average de .317 puntos producto de 20 imparables en 63 turnos, no conectó cuadrangular y remolcó 12 carreras. Estas cifras del muchacho oriundo de la ciudad Masaya fueron suficientes para que Avellán lo confirmara como el cuarto bate de la selección nacional, misma que participará en el Panamericano de la categoría que se llevará a cabo en Panamá, a partir del 23 de noviembre.

Valoraciones

Con respecto a la preselección nacional, Avellán comentó que “nuestra fortaleza está en que el equipo es agresivo, rápido, con una excelente defensa y hemos decidido que basaremos nuestra estrategia en el beisbol pequeño, pues carecemos de bateadores de poder. En el Pomares Sub-23 también vamos a monitorear a los tres peloteros Sub-18 del resto de las novenas de la competición, con el objetivo de visualizar jugadores que podrían ser parte de esta preselección”.

En materia de picheo, el coach José Luis Quiroz dijo que “lo que me importa es el control de nuestros lanzadores, en eso nos estamos enfocando, porque no me sirve de nada tener a un serpentinero con una recta de cien millas por horas, si no la pone en la zona de strike. También estamos haciendo ajustes en la mecánica de los muchachos y nos hemos propuesto que en el Pomares Sub-23 todos nuestros pícheres tendrán una faena de 50 lanzamientos por cada salida que realicen”.

La preselección Sub-18 ha jugado tres partidos de preparación, dos contra los finalistas del Pomares, los Indios del Bóer, perdiendo con marcadores 0-7 y 0-1; y uno contra el Bóer Sub-23, equipo ante el que perdieron con pizarra de 5-4.

Se le permitirán 26 jugadores

En el Pomarito que comienza mañana, cada equipo estará integrado por 24 toleteros; sin embargo, a la selección Sub-18 se le permitirán 26 integrantes, ellos son los receptores: Elton Lacayo y Luis Arias; los lanzadores Axel Zapata, Elder Reyes, Elsner López, Haxel Carrasco, Jerling Gonzalez, Jeylon McCoy, Jordi Avilés, Keylon Downs, Sergio Umaña, Mario Rodríguez y Yeison Sandoval; los Infilderes Anthony Bassett, Carlos Castillo, Elián Rayo, Erly Thompson, Gustavo Arana, Jefferson López y Yarol Ramírez; y los jardineros Carlos Bravo, Cristian Sandoval, Felipe Aguilar, Heiron Montalbán, Victor Newball y el utility Winston Ramírez.