Félix Alvarado: “La preparación ya se hizo”

Con cada día que pasa, Félix Alvarado se encuentra más cerca de su esperado combate por el título de peso mosca (108 libras) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que disputará contra Randy Petalcorin el 29 de octubre en Manila, Filipinas.

Alvarado contempla partir rumbo a la casa de su rival el 23 de octubre, mientras tanto su preparación para el combate entrará en otra etapa de menor intensidad, pero igual de importante.

“Me siento contento y motivado para el combate. La preparación ya se hizo, lo que voy a trabajar de ahora en adelante es un poco de velocidad y tratar de mantenerme cerca del peso. Solo esperamos el día de mi partida que será el 23 y luego a buscar cómo estar listos para la ceremonia de pesaje”, detalló Félix, antes de iniciar una sesión de entrenamiento en el gimnasio Roberto Huembes, bajo la mirada atenta de su entrenador Luis Cortés.

“Sí o sí”

Con dos oportunidades previas por alcanzar un título, Félix está consciente que es ahora o nunca lo de alcanzar la corona, pero deberá superar a un rival que peleará en su patio, de guardia zurda y que presenta registro de 29 victorias con dos derrotas, un empate y 22 nocauts a favor.

“En mi mente prevalece la idea de conseguir la corona, en mi cabeza solo está el sí o sí, no hay un no de por medio. Estoy animado y me siento positivo. De mi rival sé que es un peleador zurdo, que le gusta boxear a la distancia y que no es correlón”, detalló Félix, quien presenta registro de 33 éxitos y dos derrotas, con 29 de sus victorias conseguidas por la vía rápida.

“La preparación se hizo en base a las características del rival, trabajé mucho con sparring zurdos y se buscó como anular las combinaciones de Petalcorin, él tira bastante jab y el cruzado de derecha, esa mano es la que vamos a buscar cómo evitar y tratar de llevar la pelea en corto”, agregó.

Lo del peso tampoco se perfila como un problema para el púgil pinolero, quien a 18 días de su combate dice estar a las puertas de la categoría, aunque ha preferido coquetear con ella sin darle alcance por momento.

“Luego de cada entrenamiento he salido a cuatro o tres libras de la categoría, no hemos querido marcarla, eso lo vamos a dejar para la última semana, ahorita no conviene estar mucho tiempo en el peso porque eso me puede desgastar”, comentó Félix Alvarado.