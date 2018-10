“Me siento listo para jugar ante Anguila”

El mediocampista Luis Manuel Galeano, que se encuentra concentrado en Costa Rica con la Selección Nacional de Futbol de Nicaragua, dijo sentirse recuperado de una molestia en la rodilla que lo aquejaba desde hace un par de días y que ponía en duda su participación con la Azul y Blanco para el encuentro ante Anguila, el cual se disputará mañana (7:00 p.m.) en el Estadio Heladio Rosabal Cordero de la ciudad de Heredia, en territorio tico.

El enlace argumentó que la evolución de su lesión ha sido positiva, tanto así que ayer logró entrenar con la selección completa. “La verdad que me siento muy bien, incluso hoy (ayer) por la mañana pude entrenar con todo el equipo, al mismo ritmo de todos y sintiéndome en condiciones plenas. En el encuentro ante el Herediano no jugué únicamente por precaución, pero la verdad es que ya estoy bastante mejor”, argumentó Galeano, mientras se realizaba algunas pruebas médicas para evaluar la situación de su rodilla.

Según el jugador, los médicos de la selección le han expresado que ha evolucionado de la mejor manera. “Los doctores me han dicho que ya estoy bastante bien, y que podía entrenar normal. Hoy (ayer) por la tarde vamos a tener descanso, mientras tanto voy a seguir con mis terapias y ya mañana (hoy) vamos a ver si estoy al ciento por ciento y disponible para lo que decida el profe Duarte”.

“Yo me siento listo para jugar contra Anguila, en el entrenamiento estuve muy bien y no sentí molestia alguna, es más, considero que entrené a muy buen ritmo. Sin embargo, el si voy a jugar debe decidirlo el técnico, por lo que en el entrenamiento de mañana (hoy) el profe va a evaluar si estoy en buenas condiciones para jugar contra Anguila, ya sea de titular, suplente o ni siquiera jugar”, expresó Galeano.

Trabajo intenso

Según el jugador, los entrenamientos de la selección se han fundamentado básicamente en posesión de balón y juego por los costados en dos contra uno, con trabajos cortos pero con mucha intensidad. Galeano considera que la azul y blanco será capaz de sacar un buen resultado ante Anguila, aunque no se atreve a dar un pronóstico claro para un posible marcador.

“Yo creo que sí podemos sacar un buen resultado, estamos trabajando para lograr eso y todos estamos listo y sabemos qué es lo que tenemos que hacer dentro de la cancha. No me atrevería a dar un pronóstico ahora mismo, porque no hemos visto mucho de Anguila, lo que sí tenemos claro es que debemos hacer un buen trabajo en la cancha e ir por un buen resultado”, finalizó Galeano.

Nicaragua jugará mañana ante Anguila en la segunda fecha de la fase clasificatoria a la Liga de Naciones de Concacaf. La Azul y Blanco debe ganar por una diferencia de por lo menos cinco goles para meterse en la zona de clasificación a la Copa Oro 2019, a falta de dos jornadas (Haití, 17 de noviembre, y Barbados, marzo 2019).