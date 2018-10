Thierry Henry, el malquerido vuelve al fútbol francés

Campeón del mundo en 1998 y de la Champions con el FC Barcelona en 2009, Thierry Henry es uno de los mejores delanteros franceses de la historia, y aunque no siempre obtuvo el reconocimiento en su país, ahora regresa como técnico al Mónaco, donde se formó como futbolista.

Por delante de Raymond Kopa, Michel Platini o Zinedine Zidane. Thierry Henry, de 41 años, sigue siendo el máximo goleador de la historia de la selección francesa, con 51 goles en 123 partidos entre 1997 y 2010. Muy por delante de los 32, 27, 24 y 9 goles de Olivier Giroud, Karim Benzema, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé.

¿Por qué entonces esta distancia con Francia, un país en el que jugó entre 1994 y 1999 con su club formador, el Mónaco?

'Titi' se sintió más cómodo en Estados Unidos, donde finalizó su carrera en los New York Red Bulls, y sobre todo en Inglaterra, donde ejerció como comentarista para la cadena Sky Sports una vez colgó las botas.

"No muestro a menudo mis emociones, la prensa me lo ha reprochado a menudo, pero he aquí mi sentimiento, lo muestro por el club al que amo", declaró en 2011, en el momento de inaugurar la estatua que el Arsenal había levantado en su honor, como máximo goleador de la historia de los 'Gunners' (228 goles).

- Paradoja -

Esta es la paradoja Henry: a ojos de sus detractores, numerosos en Francia, es como si siempre le hubiera faltado algo para lograr el reconocimiento en su país.

Henry, hijo de padres de las Antillas Menores, ganó importantes títulos en el Mónaco (campeón de liga en 1997), en el Arsenal ( la Premier League en 2002 y 2004), en el Barcelona (Champions de 2009, entre otros), además del Mundial de 1998 y la Eurocopa-2000 con los Bleus.

Pero se le reprochó tener una relación poco fluida con Zinédine Zidane (un solo pase de gol de 'Zizou' para 'Titi' en la selección), no haber ganado el Balón de Oro (2º en 2003 y 3º en 2006) y su final como internacional galo en la debacle del Mundial de Sudáfrica en 2010.

Su episodio futbolístico más doloroso fue posiblemente aquel pase de gol con la mano que permitió a William Gallas firmar el gol que dio el billete a Francia el Mundial sudafricano, una noche de noviembre de 2009 en el repechaje ante Irlanda.

Más allá de la polémica planetaria que suscitó ese gesto, guardará la cicatriz de no haber recibido en su país el apoyo que él consideraba merecer.

"Cuando se compara la tempestad que soportó y el casi perdón del cabezazo de Zidane (al italiano Materazzi), es difícil de entender", le defendió su seleccionador en la época Raymond Domenech.

Todo ello contribuyó a alejar de su país al considerado por Franz Beckenbauer como "uno de los mejores goleadores del mundo".

- Adjunto de Martínez -

Henry vivió el Mundial ruso como ayudante del seleccionador español de Bélgica Roberto Martínez con la misión principal de ayudar a los delanteros de los Diablos Rojos.

¿Por qué no en los 'Bleus'? "La vida es así", explicó a la AFP el presidente de la Federación Francesa de Fútbol Noel Le Graet. "Él está en Inglaterra desde hace mucho tiempo, por mi parte no tengo mucho contacto con él. Le hemos perdido un poco la pista", añadió.

Pero todo ello no ha echado atrás al Mónaco a la hora de ofrecer a Henry una ocasión para recuperar su prestigio. "Es un entrenador que por su dedicación y su atención a los detalles, intenta ayudar a todos los jugadores del equipo", le defendía Roberto Martínez durante el Mundial.

"Nos dio lo que nos faltaba: la experiencia a nivel internacional, el saber hacer para ganar un Mundial, para ser un futbolista, para comportarse como es debido ante los ojos del mundo entero", añadió el español.

Ahora Henry podrá trasladar toda su experiencia a un Mónaco podrá hacer mejorar a otro gran delantero, el colombiano Radamel Falcao.