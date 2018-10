En un duelo que estuvo largamente cobijado por la incertidumbre, los Astros doblegaron a los Medias Rojas 7 por 2 con el jonrón clarificador de Josh Reddick contra Brandon Workman, y el rematador de Yulieski Gourriel con dos circulando en el mismo noveno inning. De esa forma, Houston se adelantó 1-0 en la serie por el título de la Liga Americana. Durante los últimos tres innings, con el marcador 3-2 a favor de los Astros consecuencia de un costoso error de Eduardo Nuñez en el sexto, las alas del misterio parecían cubrirlo todo, y fue necesario el batazo de Reddick a las tribunas derechas, para proporcionar cierta seguridad sobre el desenlace después de una batalla con dos intermitencias entre Justin Verlander y Chris Sale, con los dos ases faltos de control, descarrilándose en innings de dos carreras. El estacazo de Gourriel impulsador de tres, envió a la luna a descansar en su hamaca.

Springer golpea

¡Qué incómodo se vio Sale en el segundo inning! Pareció estar lanzando desde un montículo instalado sobre arenas movedizas, totalmente fuera de control, cediendo dos carreras a Houston y dejando a su equipo con las rodillas dobladas frente al picheo enérgico del derecho Justin Verlander. ¿Cómo fue posible que Sale después de dos outs y bases limpias, otorgara boleto a Correa, golpeara a Maldonado y continuara desajustado contra Reddick boleándolo para llenar los costales? Fue entonces que apareció Springer en el cajón de bateo y con un cohete rasante que escapó al zarpazo del antesalista Núñez, impulsó par de carreras desequilibrando temprano el partido 2-0 a favor de Houston. Después de un exceso de 86 picheos en 4 entradas, Sale fue reemplazado por Joe Kelly.

Verlander flaquea

¡Qué dominante se veía Verlander retirando a diez consecutivos con cuatro ponches y solo un hit permitido! No era un momento para sospechar un flaqueo en su trabajo, pero eso es lo que ocurrió en el quinto. Hit abridor de Pearce, ponche a Holt, y después, ¡oh no!, tres bases por bolas consecutivas a Nuñez, Bradley y el emergente Moreland, facilitando la primera carrera de Boston. Casi de inmediato, un wild pitch anotando Bradley y juego empatado 2-2. Menos mal que Verlander recuperó la calma y el manejo de sus disparos, neutralizando a Betts y ponchando a Benintendi. Dos factores se combinaron para que los Astros recuperaran las riendas del juego contra el picheo de Kelly en el sexto: el golpe abridor a Bregman y el error del antesalista Núñez sobre un batazo frontal y de buen bount, perdiendo la pelota al sacarla del guante. Aún sin el doble play significaba un out importante en segunda. Ya con dos outs, Bregman anotó por hit de Correa y la pizarra se movió 3-2 a favor de Houston. El jonrón de Reddick en el

noveno, golpeó a Boston, y el de Gourriel fue matador estableciendo el 7-2.