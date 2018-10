Dantos arrinconan al Bóer

En un duelo antagónico a los tres primeros, en los que el bateo fue más fluido, los Dantos doblegaron a los Indios del Bóer 2-1 sostenidos en los brazos dominantes del abridor Jorge Bucardo y el relevista Hilario Urbina, quienes se combinaron para reducir a sus rivales a solo seis imparables y defender con creces la ventaja obtenida desde la tercera entrada por el sencillo remolcador de dos carreras de Ofilio Castro ante Wilton López, quien pese a mostrar una mejoría volvió a perder. Ahora, los Dantos, habiendo puesto al Bóer contra las cuerdas, parecen tener vía libre rumbo a su segundo campeonato en tres años, algo que los Indios, arrinconados y necesitados de un resurgimiento milagroso, buscarán evitar.

Ventaja permanente

Durante las dos primeras entradas del juego, tanto Wilton como Bucardo dieron la impresión de estar a la altura de dos pistoleros, listos para protagonizar el esperado duelo de picheo entre ambos, algo que no pudieron lograr en el desafío uno de la serie. Sin embargo, en la apertura del tercero, con Benjamín Alegría y Darrel Campbell en circulación, Ofilio conectó una línea a la derecha del short stop que Sandy Moreno, en un gran esfuerzo, intentó atrapar, pero le fue imposible, y la bola se extendió hasta la zona corta del bosque izquierdo, lo que fue aprovechado por los corredores para anotar las dos primeras carreras de los Dantos.

Un episodio más tarde, los Indios ripostaron acercándose 2-1, aunque salieron de esa cuarto inning lamentando no haber producido más anotaciones, pese a que el escenario daba para por lo menos empatar el desafío. Luego de haber ponchado autoritariamente a Wuillians Vásquez, Bucardo pareció estar sobre un montículo inestable y tras darles bases por bolas una tras otra a Edgar Montiel y Juan Carlos Urbina, golpeó de forma consecutiva a Jordan Pavón y a Jhonny Trewin, atentando contra sí mismo. No obstante, con las almohadillas repletas y solo un out en la pizarra, Janior Montes se ponchó y Sandy Moreno Jr. falló en inofensivo roletazo al pícher.

Entre amenazas

Desde entonces, ambos abridores estuvieron danzando entre amenazas, teniendo que ser auxiliados por sus defensivas con jugadas de doble matanza. Bucardo permitió dos corredores en el quinto inning pero salió ileso de tal apuro, y en el sexto, con dos outs en la cuenta, admitió triple de Janior Montes, pero evitó más daño dominando a Sandy. Wilton, por su lado, permitió que en el cuarto y en el quinto se le embasara el primer bateador, aunque consiguió resolver con el respaldo de su cuadro defensivo. Sin embargo, su mayor sufrimiento llegó en la sexta entrada, cuando recibió cañonazos consecutivos de Ofilio Castro, Jilton Calderón y Rafael Estrada con solo un out, situación que no capitalizaron los Dantos porque Ronald Garth fue dominado en elevado a los jardines y Ramón Flores flaqueó en una rola a las paradas cortas. Así sobrevivieron Wilton y Bucardo entre amenazas.

Para el séptimo inning, Jorge no apareció tras una labor de seis entradas en las que permitió 4 hits, una carrera limpia, otorgó 4 bases por bolas y ponchó a tres rivales. Por su parte, Wilton procuró extenderse más allá de seis episodios y el primer bateador que enfrentó en el séptimo, lo explotó con un doblete entre el jardín central y el derecho. Su lugar el montículo fue ocupado brevemente por Berman Espinoza, quien empeoró el panorama golpeando a Benjamín y a Campbell. En medio de este contexto, el timonel Ronald Tiffer decidió traer del bullpen al efectivo Adolfo Flores, quien resolvió la compleja ecuación dominando a Ofilio en una rola para doble play.

Urbina cierra puertas

Tras la salida de Bucardo dejando el juego ganado 2-1, la misión de relevarlo le fue asignada al derecho Hilario Urbina, quien le cerró las puertas al Bóer y selló el triunfo de los Dantos. Urbina, agigantado en el montículo, pintó el cero de la séptima entrada sin problemas, sobrevivió a par de imparables en el octavo, y en el noveno, con Janior Montes en la segunda por error de Garth y toque de sacrifico de Sandy, retiró en fila a Bismarck Rivera y a Javier Robles, garantizando el tercer éxito de su equipo en la serie y dejando a los Indios contra las cuerdas.

La serie, de volver a imponerse los Dantos, podría acabarse mañana cuando se realice el quinto juego a partir de las 6:30 p.m.