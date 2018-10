Nicaragua cumple y golea a Anguila

Como si se tratase de una repetición del partido que ambos equipos disputaron en el 2015, la selección nacional de futbol de Nicaragua dominó a placer y venció por goleada 6-0 a su similar de Anguila, en la segunda fecha de la fase clasificatoria a la Liga de Naciones de Concacaf, en un encuentro que se disputó en el estadio Heladio Rosabal Cordero de la ciudad de Heredia, Costa Rica. La Azul y Blanco fabricó su triunfo con seis anotaciones en el primer tiempo, sobresaliendo Juan Barrera con tres goles, y Jaime Moreno con otros dos. Extrañamente, el combinado pinolero no pudo marcar en la segunda parte.

Los nacionales salieron al encuentro con la convicción de llevarse los tres puntos ante los caribeños y a los 35 segundos de iniciado el partido, Moreno abrió el marcador, tras un rechace del arquero de Anguila que dejó un balón suelto en el centro del área y que gracias al pase de Brandon Ayerdis, de padres nicaragüenses, pudo marcar el 1-0.

La selección nacional tuvo que esperar 18 minutos para poder encontrar su segundo tanto del partido y fue gracias a una buena escapada de Juan Barrera que definió a un lado del arquero, y marcó el 2-0 que anunciaba la goleada.

Cuatro más

Tras el tanto, los pinoleros entraron en confianza y no dieron tregua a la selección de Anguila. Tres minutos después del gol de Barrera, un tiro de esquina cobrado por Dani Cadena se transformó en un autogol de Kapil Battise, quien en su intento por cabecear el balón para sacarlo por la línea de fondo, lo terminó empujando hacia su propia portería. Era el minuto 21 y Nicaragua ya ganaba 3-0.

Los nicas no pararon y al 27, una buena jugada de varios toques culminó en una pared entre Juan Barrera y Luis Galeano, y el “Iluminado” no perdonó y con el segundo gol de su cuenta personal puso el 4-0 del encuentro. No habían pasado ni 10 minutos desde el tanto de Barrera, cuando Brandon Ayerdis sacó un buen centro y Jaime Moreno definió en medio de las piernas del arquero de Anguila para el 5-0.

El último gol para Nicaragua llegó por medio del capitán Barrera, quien completó su triplete en el partido al minuto 39 cabeceando un centro que Josué Quijano envió desde la banda derecha. El primer tiempo llegó a su fin y la Azul y Blanco ya tenía la victoria en el bolsillo.

En la segunda mitad, la selección no pudo marcar más goles, pese a que se generaron varias oportunidades, pero los postes y las buenas intervenciones del arquero caribeño impidieron la ampliación de la goleada. Este triunfo le permitió a la tropa de Henry Duarte escalar hasta la sexta posición, quedando por debajo de Curazao, Cuba, San Cristobal, Jamaica y República Dominicana.