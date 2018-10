Creer en el Bóer, imposible

Creer en este Bóer que pese a su picheo inteligentemente reforzado y su línea ofensiva bien armada ha sido sometido por el implacable accionar de los Dantos, es imposible.

No es que los Indios estén completamente descartados, al menos no puede asegurarse eso tratándose esto de beisbol, un deporte tan imprevisible y de tantos giros inesperados, pero tras lo visto en los primeros cuatro desafíos, en los que sus lanzadores han sido descifrados con frialdad y su bateo anulado con facilidad, ha quedado la impresión de que este Bóer no será capaz de ganarle tres juegos seguidos a unos Dantos que, al igual que en la temporada regular, están bateando por encima de los 300 puntos y lanzando por debajo de 3.00, en un alarde de gran funcionamiento colectivo.

Sin picheo ni bateo

Lo cierto es que a la tropa de Ronald Tiffer pocas cosas le han salido bien durante la final. Su bateo no ha sido ni la sombra de lo que fue durante las primeras dos vueltas del campeonato, producto del bajón de figuras como Wuillians Vásquez, Juan Carlos Urbina, Javier Robles y Edgar Montiel, quienes han aparecido escasamente, ocultándose justo cuando más se requiere de su aporte.

Tanto como impresiona la caída de la ofensiva de la “Tribu”, también sorprende el derrumbe de su picheo, que si bien es cierto no fue su mejor arma en ronda regular, fue tan bien reforzado que se le consideró una verdadera fortaleza para esta final, pero no ha sido así, pues los refuerzos Wilton López (0-2) y Fidencio Flores (0-1) han sido superados a tal punto de cargar con las tres derrotas que ahora tienen contra las cuerdas al Bóer.

Cuando el picheo se hunde permitiendo 28 carreras limpias en cuatro juegos y el bateo se apaga a tal punto de apenas batear por encima de los 200 puntos, no hay forma de tumbar a un rival que luce a

gigantado en todos los aspectos.

Todo en contra

Buscar un factor a favor de los Indios del Bóer en su lucha por cambiar la realidad en esta serie final, resulta una tarea tan complicada como derribar gigantes. Es más, dada la forma en la que se han desarrollado los primeros cuatro juegos, solo un milagro de grandes proporciones salvaría a los Indios.

Tan cierto es que el beisbol ofrece la oportunidad de giros inesperados y arrebatamientos memorables, como lo es también que este Bóer, golpeado anímicamente por la contundencia con la que ha sido superado, no ha mostrado en el terreno de juego tener argumentos como para protagonizar un resurgimiento histórico.

El asunto es que con su picheo abridor descifrado, su relevo titubeante y su ofensiva silenciada, estos Indios, que han perdido sin objeción y sufrieron para obtener su único triunfo, apenas envían señales de vida, como aferrándose a un final inminentemente funesto. Señalado todo esto, ¿cómo creer en el Bóer? Es imposible.

Es más, todo indica que hoy los Dantos podrían acabar con el martirio de los Indios, coronándose por segunda ocasión en las últimas tres temporadas y por tercera vez en la historia ante el Bóer, que desarmado por completo, ni siquiera ha sido la sombra del equipo que al iniciar la serie era considerado favorito.