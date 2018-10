Duarte, inconforme con el resultado ante Anguila

Tras vencer a Anguila 6-0 en la segunda fecha de la fase clasificatoria a Liga Concacaf y obtener el resultado más abultado en la historia de la Selección Nacional de Fútbol, el técnico de la Azul y Blanco, Henry Duarte, no quedó satisfecho y recriminó de conformistas a los jugadores que conforman el combinado nacional.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Anguila, Duarte mencionó que “hay que ponerles de nuevo un tiempo de San Vicente y las Granadinas y el segundo de este partido. Yo no quiero jugadores conformistas en la selección, sino futbolistas con carácter y no que se conformen con poco”, esto en referencia a que luego de anotar seis goles en el primer tiempo, con triplete del capitán Juan Barrera y doblete de Jaime Moreno, el onceno pinolero no fue capaz de sumar más anotaciones en la segunda mitad, pese a tener el encuentro totalmente dominado y crear oportunidades de sobra para seguir marcando.

Clasificación en juego

Previo al encuentro ante Anguila, el técnico de la Azul y Blanco mencionó que lo importante era sacar los tres puntos y que después estaba el tema del marcador, pero tras finalizar el duelo ante los caribeños el mismo Duarte aseguró estar “muy molesto con algunos (jugadores) que debieran dar más. Nuestro rival no nos dio problemas y no tuvimos un jugador que hiciera la diferencia. Si seguimos jugando así no vamos a clasificar ni a la Copa Oro ni a la Liga A. No podemos celebrar un partido en el que no se gustó pese a haber ganado”.

"Vengo renovando la selección poco a poco, ya no podemos seguir con esa mentalidad de conformismo que la traen desde los clubes porque ahí no se les exige. En el juego contra Jamaica, en Managua, no teníamos qué celebrar, hay que cambiar esa mentalidad. Igual en Copa Oro, muchos fueron a pasear y a andar de shopping. No quiero que me pase por tercera vez", finalizó.

La selección nacional se encuentra actualmente en el sexto puesto de la clasificación de la Liga de Naciones de Concacaf con seis puntos y ocho goles a favor, superada únicamente por Curazao, Cuba, San Cristóbal y Nieves, Jamaica y República Dominicana.

La Azul y Blanco tiene todavía dos encuentros pendientes, una ante Haití el viernes 16 de noviembre y el otro el 24 de marzo de 2019 ante Barbados.