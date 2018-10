Esto es lo que hace una arremetida destructiva mezcla de agresividad, descontrol del picheo enemigo y un trancazo oportuno. Termina bruscamente con el suspenso provocando un hundimiento estrepitoso.

El tercer duelo entre Medias Rojas y Astros se encontraba 3-2 entre un nervioso cruce de dedos, cuando en el inicio del octavo, los bateadores de Boston hicieron que el mexicano Roberto Osuna se sintiera girando en los círculos del infierno que nos grafica Dante.

A quebrar abrazo

Dos hits, uno dentro del cuadro de Bogaerts y un cohete rasante de Devers, dos golpes consecutivos a los emergentes Holt y Moreland que ampliaron la diferencia 4-2, y un instante después, los corazones de la multitud en Houston dejaron de latir, cuando Jackie Bradley, oculto como un agente secreto, en el noveno turno, se quitó la capucha y se voló la cerca del jardín derecho impulsando cuatro carreras.

A esa altura, con la pizarra 8-2, no quedaron creyentes en “la genialidad” de Yogi Berra, que un juego no se acaba hasta que se acaba, conscientes que el batazo de Bradley, sí lo había acabado.

Fuegos artificiales

Dos brazos fríos, los de Dallas Keuchel y Nathan Eovaldi, fueron “mordidos” en el propio primer inning, agitando la pizarra 2-1 a favor de los Medias Rojas. Hits consecutivos de Betts y Benintendi hicieron que el trueno de dos bases provocado por el swing de J. D. Martínez impulsara par de carreras obligando al fruncir de ceños en las tribunas del Minute Maid en Houston.

Boston saca uñas

No hay nada más estimulante, que iniciar una batalla quiebra-abrazo en la serie, con ventaja de 2-0. Esa amplitud fue recortada rápidamente por los Astros en el cierre contra el picheo de Eovaldi: hits seguidos de Altuve y Bregman con un out, machucón de Gourriel y hit productivo de Marwin González. La primera impresión, fue estar en presencia de un juego de carreraje, con Sancho diciéndole al Quijote ¡Jefe, agáchese, no vayan a golpearlo!

Prevalece el picheo

Sin embargo, el traqueteo se detuvo y la tierra dejó de temblar. Con sus brazos en calor, los tiradores colgaron siete ceros en fila, cuatro por parte de Keuchel y tres firmados por Eovaldi, quien en el cierre del quinto, con dos outs y su sistema nervioso sin la menor alteración, boleó a Altuve malogrando una ventaja de dos strikes sin bolas en el conteo.

Alex Bregman, tan peligroso como cualquier otro bateador de Houston, apareció en escena, y sin hacer alarde, simplemente golpeó la pelota hacia la tercera base de bount alto. Devers, reemplazo del lastimado Nuñez un inning atrás, atacó el batazo buscando como atrapar la bola con el guante de revés, pero no pudo, y la extensión hasta la profundidad del jardín izquierdo, facilitó el avance de Altuve hasta el plato equilibrando el marcador 2-2, hinchando la intriga.

Porcello y Morton hoy

Los Medias Rojas recuperaron el aliento casi de inmediato en el inicio del sexto con el jonrón de Steve Pearce junto al poste del jardín izquierdo, contra el relevista Joe Smith. Boston volvía a estar en ventaja 3-2, aunque permaneciendo naturalmente en la inseguridad.

Gourriel selló victoria

Eovaldi sujetó a Houston en el cierre ignorando un infield hit de Correa y en el séptimo, el manager Cora llamó a Ryan Brasier para que iniciara el esfuerzo de sostener esa angustiosa ventaja.

La ofensiva de cinco carreras en el octavo, coronada con el jonrón de Bradley con bases llenas, estableció la diferencia irreversible de 8-2 y los Astros quedaron atrás 1-2 en la serie que continúa hoy con Rick Porcello de Boston, fajándose con Charlie Morton.