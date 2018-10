¿Peleará Román el 8 de diciembre?

Tom Loeffler, representante de 360 Promotions y organizador de las carteleras Superfly, dio por hecho que el cuatro veces campeón mundial y ex número uno libra por libra del mundo, Román “Chocolatito” González, regresará a los entarimados el próximo sábado 8 de diciembre; sin embargo, así como hay factores que permiten creer que el pugilista nicaragüense participará en dicha cartelera, también existen otros que obligan a cuestionar la posibilidad de verlo nuevamente en acción este año.

La oportunidad de realizar el segundo combate de preparación que lo deje de cara a un chance titular para inicios del 2019, la importancia de ser parte de la última cartelera organizada por HBO, la bolsa que pueda generarle este compromiso, la necesidad de mantenerse activo en busca de volver con fuerza al círculo élite de las categorías pequeñas, y el deseo que mostró después de noquear a Moisés Fuentes de retornar al ring antes de terminar el año, son elementos que fortalecen la idea de que Román aceptará estar en el evento del próximo 8 de diciembre.

Razón de la duda

No obstante, su cuestionado ritmo de entrenamiento durante las últimas semanas y el hecho de estar a mes y medio de la fecha del combate, hacen inevitable preguntarse si estará listo para enfrentar a un rival aún por conocer, pero que según el plan de retorno trazado por su equipo para lograr un proceso de reconstrucción adecuado, debe ser más exigente que el mexicano Moisés Fuentes, a quien Román venció por nocaut el pasado 15 de septiembre. “Chocolatito” ha estado llegando al gimnasio para entrenar únicamente con su padre, lo que deja en evidencia que no ha entrado a un proceso de preparación de gran nivel.

¿Estará listo para el 8 de diciembre? Esa es la cuestión, sobre todo por el antecedente del pasado mes de mayo, cuando se dijo que era casi inminente su regreso al cuadrilátero, pero al final terminó desistiendo a la posibilidad de pelear en esa fecha porque consideró que no era conveniente “pelear con poco tiempo”.

Es más, hasta ayer en horas de la mañana, Román González no se había comunicado con Marcos Caballero, quien sigue siendo su entrenador de cabecera. “Todavía no me han dicho nada, pero creo que en las próximas semanas viajaré a Nicaragua para hablar de ese asunto”, dijo Caballero desde Estados Unidos, a casi mes y medio de que su pupilo vuelva al ring.