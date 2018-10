El capitán de la selección nacional de futbol de Nicaragua y autor de tres goles en la victoria con marcador de 6-0 sobre Anguila, Juan Barrera, analizó el partido realizado el domingo pasado, y concluyó que el resultado obtenido es positivo de cara a lograr el objetivo de clasificar a Copa Oro y a la Liga A.

“Creo que el resultado fue bueno, pues meter seis goles no es fácil. A mi parecer, en el primer tiempo se vio una Nicaragua más agresiva y eso propició que marcáramos tantos goles. En esa primera parte hicimos más pases en corto, nos juntamos continuamente y logramos encontrar los espacios. Para el segundo tiempo creo que Anguila nos estudió bien, puso otra contención, es decir, jugaron con tres contenciones y nos cerraron los espacios, esa es la razón por la que nos costó volver a marcar, aunque no podemos negar que también nos hizo falta definición, pues logramos llegar al área rival en reiteradas ocasiones”, argumentó el capitán.

Sobre Duarte

Barrera aseguró desconocer las declaraciones del técnico Henry Duarte, en las que tildó de “conformistas” a jugadores de la selección, pero dio su comentario al respecto. “La verdad no sabía que él había dicho eso, lo que pasa es que me mantengo al margen de periódicos deportivos y redes sociales, pero sí supongo que en algún momento del partido el profe (Duarte) pudo haber estado un poco molesto porque no se concretaron varias oportunidades de gol, pero después del partido todos hablamos y quedamos contentos por haber llegado a seis puntos logrando un buen resultado”, dijo el jugador del Boyacá Chicó, en el futbol colombiano.

Nicaragua actualmente se ubica en el sexto puesto de la tabla de posiciones de las eliminatorias rumbo a la Liga de Naciones y todavía tiene dos partidos pendientes, uno ante Haití el 17 de noviembre y otro contra Barbuda el 24 de marzo del año próximo. Sobre el encuentro ante Haití, Barrera recordó que en el partido de ida del repechaje a la Copa Oro 2017, Nicaragua venció a la selección caribeña 3-0, logrando remontar el 3-1 en contra del partido de ida, por lo tanto “estamos muy motivados para enfrentar a Haití, considero que sí le podemos ganar y sacar un buen resultado. Creo que si se consigue que el encuentro sea en Nicaragua, la motivación va a ser mayor”.

Finalmente, el capitán de la Azul y Blanco mencionó que a lo interno de la selección no hay ningún tipo de roce o problema. “Yo creo que somos profesionales tanto los jugadores como el profesor (Duarte), y si por algo se ha caracterizado esta selección es por el respeto, por lo que puedo asegurar que entre nosotros no ha habido ningún tipo de roce o altercado”.