El “Gallito” afina sus armas para vencer a CP Freshmart

Frente a un rival que ya conoce bien, Byron “Gallito” Rojas confía en poder hacer las cosas diferentes para superar a CP Freshmart y poder arrebatarle el título de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), un cetro que el pinolero ya tuvo en sus manos.

Rojas y CP Freshmart están citados para el 28 de noviembre en Tailandia, en un combate que le dará la oportunidad al “Gallito” de recuperar un título que ya saboreó, cuando derrotó en 2016 a Hakkie Budler, pero que perdió apenas en su primera defensa ante el tailandés ese mismo año.

“Tengo que darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de disputar un título del mundo. Esta vez las cosas serán diferentes”, comentó el “Gallito”. “Verán a un Byron Rojas con todas las ganas de ser campeón del mundo otra vez. En esta ocasión tengo mayor experiencia, ya conozco al rival, sé cómo es la gente allá en Tailandia, todo eso son puntos a favor de nosotros”, agregó.

Freshmart le arrebató el título al “Gallito” al derrotarlo por decisión unánime en un combate celebrado en junio de 2016. Desde entonces Rojas ha estado enfocado en volver a las primeras planas del boxeo mundial.

“De Freshmart no espero nada nuevo, he visto sus últimas peleas y no ha cambiado mucho desde que lo enfrenté, yo estoy trabajando para resolver lo que él traiga”, agregó.

Sus armas

Para trabajar mejor su arsenal, el púgil pinolero hasta le ha puesto nombre a las combinaciones de golpes que afina junto a su entrenador Wilmer Hernández.

“Hemos trabajado muchas combinaciones de golpes, hasta nombre le hemos puesto para practicarlas de forma más efectiva. Ya sé que cuando mi entrenador me dice ‘Tyson’ debo ejecutar combinaciones abajo y en las que debo pasar golpes, cuando me dice ‘El Gallo’ tengo que tirar golpes cruzados en las que combino con un gancho”, comentó Rojas.

“En total tenemos como cinco combinaciones a las que le hemos puesto nombre. Todo es parte de la estrategia, el profesor (Wilmer Hernández) decidió que las trabajáramos así. Creo que durante la pelea el plan de ataque va a funcionar mejor de esa manera”, agregó.