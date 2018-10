No parece importarle mucho el prolongado recorrido que tendrá que hacer Félix Alvarado para llegar a Filipinas, donde enfrentará este 29 de octubre a Randy Petalcorin por la corona de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), “en mi mente solo hay una idea y es la de ser campeón y eso nadie me lo va a quitar”, afirmó el peleador pinolero quien este sábado por la mañana emprendió un viaje de 65 horas rumbo a la cita con su destino.

La confianza que emana del Félix Alvarado es contagiosa, en sus palabras no se percibe la duda, solo la certeza de que es posible vencer a Petalcorin, un rival cuya guardia zurda podría incomodar al peleador pinolero.

“Ya no hay vuelta atrás llevó la mejor preparación posible para este combate, trabaje mucho con sparring de guardia zurda para tratar de acomodarme al estilo de mi rival”, confesó Félix antes del viaje.

Con un recorrido que lo llevará de Nicaragua a Costa Rica, luego a Panamá de donde saldrá rumbo a Ámsterdan, país del que tomará rumbo a Corea del Sur, última escala antes de aterrizar en Filipinas.

“Sé que el viaje es largo por eso antes de salir nos propusimos como meta salir lo más cerca posible de la categoría. No pusieron un viaje bien complicado para buscar como afectarnos. Yo me siento positivo y animado de que todo saldrá bien”, externó el púgil nica.

Confianza

Félix Alvarado viajó en compañía de su entrenador de cabecera, Luis Cortez, además del adiestrador Wilmer Hernández, su mánager William Ramírez y su promotor Pablo Osuna de la empresa Nica Boxing.

El pinolero ya había tenido dos oportunidades previas de título, la primera de ellas en 2013 contra Kazuto Ioka y en 2014 contra Juan Carlos Rebeco, en ambas oportunidades sucumbió por la vía de la decisión unánime.

“Esas derrotas no fueron claras, ahora solo me queda demostrar que yo tengo material para ser campeón. Este es mi momento, solo me queda demostrarlo en el ring”, detalló Félix, quien tiene faja de 33 victorias, de ellas 29 por nocaut con nada más dos derrotas.