Félix Alvarado: “No permitiré que los jueces me impidan ser campeón”

Con todo el panorama en contra, Félix “El Gemelo” Alvarado afrontará su tercera oportunidad de campeonato mundial ante el Filipino Randy Petalcorin este lunes 29 de octubre, en el Midas Hotel y Casino. Al “Gemelo” le ha tocado bailar con la más fea en la semana previa del combate, primero sufrió con un viaje de más de 30 horas para llegar a Manilas, después tuvo que soportar las malas condiciones del hotel que le facilitaron los promotores a él y su equipo de trabajo, y por último, recientemente conoció que uno de los tres jueces, Silvestre Abainza, es local. ¡Terrible bienvenida!

Y es que los promotores de Petalcorin se han esmerado para sacar de concentración al pequeño, pero portentoso y fuerte pegador pinolero, quien asegura que estas situaciones no impedirán que finalmente cumpla su sueño de convertirse en campeón mundial. “El Gemelo” tiene motivaciones de sobra que impulsen su corazón hacia el estrellato: en un par de meses volverá a ser padre, en camino viene Félix Mateo; su familia, mamá, hermano son el motor fundamental de su carrera. Alvarado también cree que tiene un compromiso con Nicaragua, con sus manejadores William Ramírez y Pablo Osuna, su patrocinador Juan Caldera y hasta con el periodismo nacional.

En esta entrevista, Alvarado hace una valoración general del combate. Habla de su preparación, de lo difícil de marcar 108 libras, y por supuesto de lo que significa pelear en territorio enemigo con un juez en contra y de lo que debe hacer para no permitir que le roben como sucedió contra Juan Carlos Reveco en Argentina el 6 de junio del 2014.

¿Cómo te sentís a pocos días del combate contra Randy Petalcorin?

Tengo una gran confianza porque me he esforzado mucho para esta pelea, allí radica mi confianza, en Dios y en el sacrificio que hice.

¿Cuánto te está costando marcar las 108 libras?

En ese aspecto me siento tranquilo, a pesar de que tenía mucho tiempo de no marcar las 108. Gracias a Dios no me ha afectado, he estado manteniéndome en 109 libras y me siento mucho mejor que otras veces.

¿Cómo te has imaginado la pelea con Petalcorin? Hablemos de los primeros tres o cuatro asaltos…

Mentalmente me he ido trazando un estilo de como atacarlo, consciente de que quizás puede complicarme con la guardia zurda. Tengo que ser inteligente, meter mis manos desde el inicio, con golpes al cuerpo para que se quede parado en corto, que es el terreno donde tengo mayor confianza. Sé que él puede cambiarme la estrategia, pero estamos preparados y positivos para cualquier cosa.

Respeto a Petalcorin como boxeador, pero arriba del ring se acaba todo eso. Por la experiencia que tengo ya en peleas de títulos mundial, sé que en Japón perdí bien, y en Argentina me confié, me pasaron la cuenta los jueces. Lo que quiero es ganarle de forma contundente a Petalcorin, para no tener el temor de perder en las tarjetas. No quiero dejarles nada a los jueces, porque ellos siempre van a favorecer al local y no quiero que eso suceda.

¿Cuánto puede pesar el hecho de pelear en Filipinas y con los jueces en contra?

El sueño de ser campeón mundial hace que sicológicamente me sienta tranquilo. Tengo que ganar de forma contundente para coronarme, para eso me entrené de tal forma que logré alcanzar la plenitud de mis condiciones. Tengo el poder para ganar por nocaut, no quiero dejarles la decisión a los jueces, no permitiré que ellos me quiten el sueño de ser campeón mundial.

Hace un mes y medio me decías que si no le ganabas a Petalcorin no tenías nada más que hacer en el boxeo ¿Seguís teniendo esa mentalidad tan radical?

Quizás no me expresé bien, lo que quería manifestar era que no puedo perder contra Petalcorin. Siendo esta mi tercera oportunidad titular, creo que no existe la opción de la derrota.

¿Estás en el mejor momento de tu carrera?

Claro que sí, he mejorado machísimo, sobre todo en mi puntería y ustedes lo han visto. A mis 29 años de edad tengo mucho que dar en el boxeo.