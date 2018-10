Sheyla Flores a volar alto en el futbol salvadoreño

El Ministerio Cristiano Sobre Las Alas del Águila despidió este miércoles a una de sus jugadoras principales en el plantel Águilas FC, Sheyla Flores, quien se integrará en calidad de préstamo al conjunto Alianza Woman de la Liga Femenina categoría Mayor de El Salvador.

Sheyla, quien se ha convertido en un referente del futbol nacional, intentará volar alto en una liga de mayor exigencia y en un equipo cuya principal característica es el ataque.

“Tengo que agradecerle a Dios por esta oportunidad”, detalló Sheyla en la conferencia de prensa de despedida, celebrada este miércoles en León.

“Voy a exigirme al máximo, son nuevos aires los que me voy a encontrar en El Salvador, es otra liga, es otro nivel de jugadoras, sé que al principio será difícil, pero no es una tarea imposible la que llevo”, detalló la destacada jugadora.

Condiciones

Según se aclaró durante la conferencia de prensa, Sheyla llega en calidad de préstamo al conjunto Alianza Woman, lo que deja las puertas abiertas para que la jugadora pinolera pueda regresar al futbol nacional, si las cosas no salen bien, una vez que termine la actual campaña en diciembre.

“Yo estaré de regreso pronto, no me voy para siempre”, afirmó Sheyla. “En mis planes no está quedarme en el futbol salvadoreño, esa liga más que todo es una vitrina para mí y una nueva experiencia que voy aprovechar”, comentó la jugadora a los medios de comunicación que dieron cobertura a la conferencia.

En la última fecha del Torneo de Apertura de la Primera División Femenina Nacional, Sheyla marcó tres tantos en la goleada de las Águilas de León 12-2 ante Somotillo FC.

Alianza Woman es uno de los principales contendientes en la liga salvadoreña, tras dos fechas lleva dos éxitos. El torneo además cuenta con los equipos AD Leyendas, CS Guazapa, ADFA San Miguel, ADFA Usulatán, Escuela de Futbol de Soyapango, Imder, Escuela de Futbol Santa Tecla y Escuela de Futbol Canarias.