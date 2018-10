Yeiner Vivas: El objetivo es pasar a la siguiente ronda

El atacante colombiano del Chinandega FC, Yeiner Vivas, está viviendo una gran temporada en el balompié pinolero, convirtiéndose con sus 10 goles en el referente ofensivo de su equipo y en una amenaza para el brasileño Lucas Dos Santos, el goleador del Managua FC que lidera la tabla de artilleros con 13 anotaciones.

El ex jugador de las inferiores del club América de Cali del futbol colombiano, inició su carrera en el futbol nicaragüense en el San Marcos FC de la Segunda División, desde donde fue transferido al Chinandega FC. Vivas considera que una de las claves del buen momento que está pasando con los occidentales es “el sacrificio que día a día hemos hecho, tanto yo como todos los jugadores del club, además de la confianza de la profesora Reina Espinoza (directora técnica del club), quien me ha dado su total respaldo y absoluta confianza para enfrentar los partidos. Ella nos ha enseñado a luchar, permanecer y sacrificarnos en el terreno de juego para afrontar cada reto que se nos presente y esa filosofía me ha sido de mucha ayuda”.

Según el futbolista, el objetivo principal del club es meterse al repechaje por las semifinales del Torneo Apertura. Actualmente, el Chinandega FC ocupa el séptimo puesto en la clasificación con 18 puntos, a uno del sexto lugar que les daría el último boleto a la repesca y que por ahora le pertenece al Walter Ferretti. Sobre este aspecto Vivas asegura que “yo veo al club pasando al repechaje, el trabajo que estamos haciendo está enfocado en eso, creo que todo el sacrificio que hemos realizado nos va a dar recompensa y estamos mentalizados en pasar a la siguiente ronda”.

Pertenercer a la Azul y Blanco

Vivas confesó que entre sus metas está jugar en el futbol europeo, además que mostró interés por ser parte de la Selección Nacional de Futbol de Nicaragua. “Mi plan es llegar al futbol de Europa, que es el sueño de todo futbolista profesional. Además, considero que el balompié nicaragüense es muy bueno y por ello he valorado la posibilidad de integrar la selección nacional. He conversado de ese tema con mi esposa y lo estamos analizando. El asunto es que le he cogido mucho aprecio a Nicaragua y a su futbol, y me gustaría aportar integrando la selección”, exteriorizó el goleador.