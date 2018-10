Luis Cortez: “Vamos a pelear con inteligencia”

Nadie conoce mejor a Félix Alvarado que su entrenador Luis Cortez, quien desde Filipinas, donde la madrugada de este lunes “El Gemelo” buscará convertirse en campeón mundial, aseguró que su muchacho está listo para dar el salto a la gloria. Con su hablar pausado y seguro, el adiestrador presentó una radiografía de la actualidad del pugilista nicaragüense a unas cuantas horas de su cita con la historia, y afirmó que está en plenitud de forma física y mental, preparado para fajarse y salir airoso ante un rival al que describió como “temeroso”.

“Alvarado está bien tanto en lo físico como en lo sicológico, luce fuerte y da la impresión de tener todo para coronarse en Filipinas. Félix sabe que no puede fallar esta vez y por eso se entregó de lleno a un proceso de preparación que estamos seguros le dará un gran resultado durante la pelea”, exteriorizó el entrenador, añadiendo que “Félix luce fuerte, listo para concretar una actuación brillante ante su rival. No ha tenido problemas con el peso y eso es una ventaja importante. Está concentrado y sobre todo motivado con la oportunidad de convertirse en campeón mundial”.

Por su parte, Wilmer Hernández, quien estará en la esquina como complemento necesario y siempre útil por su experiencia, señaló que “tan excelente fue el adiestramiento de Alvarado, que en esta semana previa al duelo no ha sufrido como pasa con otros boxeadores, que en los días anteriores al combate atraviesan un calvario”.

La estrategia

“Vamos a pelear con inteligencia, no tenemos un sistema definido, pero nos hemos preparado para atacar, defender y movernos cuando lo consideremos necesario. De acuerdo al desarrollo del combate vamos a ir trabajando la estrategia”, detalló Luis Cortez, al ser consultado sobre cuál será la táctica para desarticular el plan de combate del filipino Randy Petalcorin, quien presenta un récord de 29 victorias, dos derrotas y un empate.

Sobre el mismo tema, Wilmer, quien fuera entrenador de Román “Chocolatito” González para la primera pelea contra Srisaket Sor Rungvisai, manifestó que “Félix presentará un ritmo de pelea avasallador, lo veo caminando siempre hacia delante, presionando en busca de ser él quien domine el combate”.

El rival

Tanto Luis Cortez como Wilmer coincidieron en el semblante preocupado y asustadizo de Randy Petalcorin en los compromisos públicos previo al combate. “A Petalcorin lo he visto temeroso, como si estuviera consciente de que tendrá un duro reto frente a “El Gemelo”. Eso lo noté en el entrenamiento público, en el que Félix lució más suelto que el filipino”, dijo el entrenador de cabecera, mientras que Hernández señaló que “a Randy no lo he visto bien, parece estar atemorizado e inseguro de enfrentar a Félix”.