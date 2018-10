Jugada por jugada del cuarto partido de la Serie Mundial del 2018 en las Grandes Ligas de béisbol, en el que los Medias Rojas de Boston vencieron el sábado a los Dodgers de Los Angeles 9x6. La serie favorece ahora a los Medias Rojas por 3-1.

Medias Rojas 9 - Dodgers 6

1er inning:

BOS: Mookie Betts, ponche; Andrew Benintendi, out en elevado al jardín izquierdo; Steve Pearce, boleto; J.D. Martínez, ponche.

LAD: (Eduardo Rodríguez) - David Freese, ponche; Max Muncy, out en roletazo a primera sin asistencia; Justin Turner, boleto; Manny Machado, out en elevado al jardín derecho.

2º inning:

BOS: Bogaerts, out en elevado al primera base; Eduardo Núñez, ponche; Brock Holt, boleto; Christian Vázquez, out en elevado al jardín izquierdo.

LAD: Cody Bellinger, out en roletazo a primera sin asistencia; Yasiel Puig, out en elevado al jardín jardín central; Chris Taylor, sencillo al jardín izquierdo; Austin Barnes, ponche.

3er inning:

BOS: Eduardo Rodríguez, golpeado con un lanzamiento del pitcher; Betts, roletazo a tercera y fuerzan al corredor que iba para segunda; Benintendi, out en elevado al torpedero; Pearce, out en elevado al jardín izquierdo.

LAD: Rich Hill, out en elevado a primera; Freese, out en elevado al jardín derecho; Muncy, out en elevado al jardín izquierdo.

4º inning:

BOS: Martínez, ponche; Bogaerts, out en roletazo de segunda a primera; Núñez, ponche.

LAD: Turner, sencillo al jardín derecho; Machado, ponche; Bellinger, ponche; Puig, out en elevado al segunda base.

5º inning:

BOS: Holt, out en roletazo de segunda a primera; Vázquez, sencillo al jardín izquierdo; Rodríguez, ponche; Betts, out en elevado al jardín central.

LAD: Taylor, ponche; Barnes, out en roletazo de tercera a primera; Hill, out en roletazo de tercera a primera.

6º inning:

BOS: Benintendi, out en rola lenta de pitcher a primera; Pearce, out en elevado al jardín izquierdo; Martínez, out en línea al torpedero.

LAD: Freese, golpeado por un lanzamiento del pitcher y Kiké Hernández entra a correr en primera base; Muncy, ponche; Turner, doblete; Machado, boleto intencional; Bellinger, roletazo a primera con las bases llenas fuerzan un out en home pero tiran mal a primera y anota un corredor (1-0); Puig, jonrón de tres carreras por el jardín izquierdo (4-0); (entra a lanzar Matt Barnes) Taylor, boleto; Barnes, ponche.

7º inning:

BOS: Bogaerts, boleto; Núñez, ponche; (entra a lanzar Scott Alexander) Holt, boleto; (entra a lanzar Ryan Madson) batea de emergente Jackie Bradley Jr., out en elevado al segunda base; batea de emergente Mitch Moreland, jonrón con dos en bases (3-4); Betts, out en roletazo de pitcher a primera.

LAD: (Entra lanzar Joe Kelly) Batea de emergente Joc Pederson, ponche; Hernández, out en elevado al jardín central; Muncy, sencillo al jardín izquierdo; Turner, out en elevado al jardín central.

8º inning:

BOS: (Entra a lanzar Kenley Jansen) Benintendi, out en roletazo primera sin asistencia; Pearce, jonrón por el jardín izquierdo (4-4); Martínez, ponche; Bogaerts, out en elevado al jardín derecho.

LAD: Machado, sencillo al jardín central; Bellinger, ponche; Puig, roletazo al torpedero y fuerzan al corredor en segunda; Taylor, sencillo al jardín izquierdo; batea de emergente Yasmani Grandal, ponche.

9º inning:

BOS: (Entra a lanzar Dylan Floro) Núñez, out en elevado al primera base; Holt, doblete al jardín izquierdo; batea de emergente Rafael Devers, sencillo impulsor (5-4) al jardín central; batea de emergente Blake Swihart, roletazo por el cuadro interior y fuerzan al corredor en segunda; Betts, base por bolas intencional; (entra a lanzar Alex Wood) Benintendi, sencillo dentro del cuadro; entra Brian Dozier a la defensiva a jugar segunda base y a lanzar Kenta Maeda con bases llenas; Pearce, doblete impulsor de tres carreras (8-4); Martínez, boleto intencional; Bogaerts, sencillo remolcador (9-5); Núñez, out en elevado al jardín central.

LAD: (Entra a lanzar Craig Kimbrel) Brian Dozier, boleto; Hernández, jonrón por el jardín izquierdo con hombre en base (6-9); Muncy, out en roletazo de segunda a primera; Turner, sencillo al jardín izquierdo; Machado, out en roletazo de tercera a primera; Bellinger, out en elevado al jardín izquierdo.