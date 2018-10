Félix: Tenía que vencer por nocaut a Petalcorin para evitar un robo

Tras su categórico triunfo por nocaut en siete asaltos ante el filipino Randy Petalcorin, Félix “El Gemelo” Alvarado no es el mismo que hace unos días hablaba del sueño —todavía no cumplido de ser campeón mundial— ahora es el pugilista que narra con total serenidad y sin una pizca de soberbia sobre cómo fue que en su tercera oportunidad titular se convirtió en el rey de las 108 libras en el casillero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), sobreviviendo a una pelea que catalogó como realmente dura.

“Creo que el primer round fue el más feo para mí, sentí que Randy me conectó sus mejores golpes, un uppercut y una recta arriba, además de un gancho de izquierda a la zona abdominal, pero mis condiciones físicas estaban en plenitud y eso me permitió seguir. Después de ese asalto llegué a la esquina y les dije a los entrenadores que me había conectado un buen golpe, pero no pasó a más, mantuve la mentalidad de ir siempre hacia delante y seguí presionando al rival hasta lograr mi objetivo”, contó “El Gemelo” sobre el inicio del combate y el que fue el asalto más parejo.

“Realmente fue una pelea dura, pero a partir del quinto asalto sentí que él dejó de moverse y empezó a quedarse más en las cuerdas, fue cuando tomé la decisión de tirar más golpes. Sabía que él se estaba quedando sin capacidad de reacción y entonces aceleré mi ataque”, expresó Alvarado al ser consultado sobre el momento preciso en el que se percató que su rival estaba cediendo.

La estrategia

Tras el complicado primer asalto, Alvarado dominó las acciones de la pelea a placer, consciente de la necesidad de ser contundente para no dejar dudas de su triunfo, pero sobre todo claro de la importancia de noquear. “Mi equipo me lo repitió tantas veces y después de haber visto que los organizadores del evento estaban cometiendo muchas irregularidades para afectarme y favorecer al filipino, me convencí de que tenía que ganar por nocaut para evitar un robo en las tarjetas. No pretendía ganar por decisión, sabía que el nocaut era mi opción y por eso me fui con todo”, dijo una vez que el título estaba en sus manos.

“Arriesgué mi físico porque recibí muchos golpes, pero era la única forma de ejecutar mis ganchos al hígado de la forma en que lo hice y que tan buen resultado me dio. Mientras lo golpeaba sentía la seguridad de que le estaba mermando las condiciones y que en cualquier momento iba a doblar las rodillas. Siempre me ha gustado combinar golpeando primero a la zona baja para mermar las condiciones del oponente y después rematarlo con los golpes a la cabeza, eso es lo que me ha permitido mejorar mi frecuencia de nocauts y lo que hemos practicado con el entrenador”, puntualizó el nicaragüense número 14 en conquistar un campeonato del mundo.

Según mencionó Alvarado, las claves para consagrarse en Filipinas fueron “la fe en Dios, la preparación que tuve con mi entrenador Luis Cortez y las ganas de ser campeón para meterme en la lista de los nicas que han llegado a la cima del boxeo mundial”.

Por ahora Félix no tiene seguro cuál será el siguiente paso en su carrera, pero afirma que estará listo para cuando tenga que volver al ring para defender su corona.