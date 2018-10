Medias Rojas celebran título de la Serie Mundial por las calles de Boston

Los Medias Rojas del mánager puertorriqueño Alex Cora festejaron este miércoles su victoria en la Serie Mundial frente a los Dodgers de Los Ángeles en una multitudinaria celebración por las calles de Boston.

La fiesta del actual campeón, que se coronó por novena vez en su historia y por cuarta en los últimos 15 años, arrancó dentro del Fenway Park, el estadio más antiguo de las Grandes Ligas, construido en 1912.

Los jugadores montaron en los tradicionales botes con forma de pato y pasearon su trofeo de campeón por las calles de la ciudad mientras miles de aficionados celebraban el éxito.

"Es un sueño hecho realidad para mí, estoy muy agradecido de estar aquí ahora mismo", dijo Steve Pearce, MVP de la Serie Mundial.

Los Medias Rojas también celebraron el miércoles que su pitcher David Price haya decidido quedarse en el equipo tras no acogerse a una cláusula por la cual podía salirse de su contrato de siete temporadas y 217 millones de dólares.

"Sí, me quedo. No me voy a ningún lado", apuntó el lanzador, pieza claves de Boston frente a los Dodgers. "Quiero ganar aquí. Hicimos esto este año y quiero volver a hacerlo el que viene. Vine aquí a ganar, este año fue muy especial", agregó.