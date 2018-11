¿Cuál es el equipo de Grandes Ligas en la actualidad, capaz de seguir las huellas trazadas por Alejandro y Julio César, es decir, permanecer largamente en el trono? Cuando los Astros de Houston consiguieron a Justin Verlander y Gerrit Cole, pensando mantenerlos largo rato, consideré viable una dinastía de unos tres años. No más. No dudé que los Astros avanzarían nuevamente a la Serie Mundial y volverían a ganarla contra cualquier rival.

Es un equipo verdaderamente compacto que obvió lesiones que lo estuvieron afectando en diferentes momentos y fue ganador de 103 juegos, dos más que los 101 triunfos logrados en la pasada temporada y cinco menos que Boston en esta.

Sin embargo, los Astros fracasaron en su intento de frenar el impulso hacia la grandiosidad de estos Medias Rojas, quizás irrepetibles, que no dejaron piedra sobre piedra, pese a que en el Clásico, tres de sus fieras se vieron trabados, Mookie Betts, J. D. Martínez y Xander Bogaerts.

El impacto que han dejado estos Medias Rojas del 2018, ha sido mayor que el de los Astros en el 2017, por mostrar una superioridad aplastante y poder solucionar todos los problemas, incluyendo esa desventaja de 4-0, que parecía equilibrar la Serie. Pero, hablar de una dinastía en estos tiempos de inseguridad extrema en la cima de la montaña, es solo un atrevimiento.

Aquellos Yanquis

Los Yanquis matadores de los años 20, con Babe Ruth, Lou Gehrig, Combs, Meusel, Koening, Lazzeri, Dugan y Hoyt, no ganaron más de dos Series Mundiales consecutivas, algo no visto en estos tiempos desde el 2000, cuando los Yanquis de Jeter, Bernie Williams, Tino Martínez, Justice, Brosius, Paul O´Neill, Posada, Clemens, “El Duque” y Mariano, completaron la conquista de tres Campeonatos seguidos, frenados en el 2001 por el hit de Luis González que los dejó tendidos coronando a los Cascabeles de Arizona.

Esa fue la última dinastía. Entre 1949 y 1953, los Yanquis establecieron marca de cinco conquistas consecutivas. Eran los Yanquis de Joe Dimaggio, Hank Bauer, Yogi Berra, Ed Lopat, Allie Reynolds, Whitey Ford, con extensión a Mickey Mantle, Gil Mcdougald, Billy Martín y Phil Rizzuto.

Antes, entre 1936 y 1939, cuando se juntaron Joe Dimaggio, Bill Dickey y Lou Gehrig, con Lefty Gómez al frente del staff de picheo, los Yanquis consiguieron 4 títulos seguidos, lo que explica porqué se le considera con facilidad el mejor equipo de la historia en la suma de todas las etapas, con 27 Series Mundiales y 40 banderines de Liga.

Es un enorme reto

Estos Medias Rojas recién coronados, que se hubieran visto presionados en el Este de la Liga Americana si los Yanquis no hubieran mantenido un line-up flotante de lesionados, tienen a cinco peloteros en el escaparate de los Agentes Libres: el relevista Joe Kelly de enorme importancia, el multiuso Steve Pearce quien fue el Más Valioso en la Serie Mundial, el pitcher de funcionamiento doble como abridor y relevista Nathan Eovaldi, a quien seguramente quisieran retener, su rematador Craig Kimbrel de esencial utilidad, e Ian Kinsler, a simple vista el menos interesante. Claro, Boston puede volver a ver a otros Agentes, pero debería concentrar su enfoque en los que no quiere perder.

La lista de peloteros en libertad de acción de los Yanquis presenta a Brett Gardner, C. C. Sabathia, David Robertson, J. A. Happ que tan buen resultado les proporcionó, Andrew McCutchen y Zach Britton, estos tres últimos conseguidos contrarreloj. Houston por su parte, gran candidato para el 2019, tiene tres probables pérdidas, todas significativas si no se apuran: Marwin González, Charlie Morton y Dallas Keuchel.

Eso sí, tienen una buena base en las menores y capacidad económica para salir en busca de peces gordos. Eovaldi y Robertson pueden interesarles.

¿Este Boston es visto como una dinastía? Quizás en los años 30, o en los 50, no ahora con tantas variantes que transforman el paralelogramo de fuerzas y destrozan los cálculos previos. Lo que salta a la vista, es que ni los Medias Rojas ni los Astros podrán seguir las huellas de Alejandro o Julio César.