En los últimos Play Offs de la NBA fue necesario que los Rockets de Houston perdieran a Chris Paul en los dos últimos duelos frente a los Warriors, para ser eliminados en siete juegos, malogrando una ventaja de 3-2 en la final de la Conferencia del Oeste. Con 65 victorias, los Rockets fueron el mejor equipo en la temporada 2017-2018, por encima de los Warriors que juntaron a Kevin Durant, Stephen Curry y Klay Thompson, triunfando 58 veces. Agregar a Carmelo Anthony para la nueva campaña, suponía para los Rockets un factor de seguridad. De frente a la nueva campaña, el técnico Mike D´Antoni, estuvo a punto de gritar ¡Ahora sí!, con Paul habilitado y Antony en acción, más Eric Gordon y resto de una plantilla que vio zarpar a Trevor Ariza, el equipo de Houston se abriría paso hasta las finales en busca de un título que no consigue desde 1995.

Difícil de creer

¿Y que es lo que hemos visto? Algo difícil de creer tratándose de los Rockets: un equipo asustado, flaqueante, reducido a 1-5, solo vencedor de los Lakers, un equipo que incorporó a LeBron James, pero en fase experimental con su chavalada. Contra Utah y Portland, la ofensiva de los Rockets ha sido sujetada en 89 y 85 puntos. No, este equipo no tiene nada que ver con el señalado favorito para retar a los Warriors y aspirar a superarlos, no solo en la Liga, sino en la final del Oeste. Afectados por la ausencia de su “as” James Harden, jugador Más Valioso en el 2017-2018, los Rockets han sido derrotados por los agresivos Clippers y los Blazers. En su reciente traspiés, el canastero Antony pasó de noche, imperceptible, y el esfuerzo de Chris Paul, no fue suficiente. Con 76 juegos pendientes, sin ocultar la preocupación por este agrietado despegue, estoy seguro que Houston se extenderá a los Play Offs, pero ¿conseguirá la pujanza de hace un año? Esa es una intriga que estará flotando sobre nuestras cabezas.

El brillo de Leonard

La figura cumbre de los Raptors, Kawhi Leonard, quien no estuvo en acción en la pérdida del invicto frente a Milwaukee el lunes, registró 31 puntos con 13 asistencias, en la victoria de Toronto por 129-112 sobre los difíciles Sixers de Filadelfia. El único equipo invicto en la NBA con balance de 7-0, es el de Milwaukee, jefeado por el versátil Giannis Antetokounmpo, con el eficaz respaldo de Khris Middleton, Malcon Brogdon, Eric Bledsoe, Brook Lopez y Ersan Ilyasova. Ojo con los Celtics en esa división del Atlántico que encabezan los Raptors. Después de haber sido eliminados por los Cavaliers de James en siete juegos revestidos de intenso dramatismo, los Celtics ganan 5 y pierden 2 persiguiendo a Toronto, aprovechando el retorno de Gordon Hayward quien se perdió toda la campaña anterior lesionado; la presencia ahora saludable de Kyrie Irving, quien marcó 31 puntos contra los Pistons en una estrecha victoria; más el crecimiento de Jayson Tatum, y el aporte de Al Hortford, Jaylen Brown y Marcus Morris. Se espera una lucha Raptors-Celtics a decidirse en los últimos días ¡Ojalá!