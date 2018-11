Agresión  a Germán

El joven de 23 años Germán García, cronista deportivo del diario La Prensa y del programa de Radio Católica y Radio Universidad, Doble Play, fue víctima de una agresión mientras realizaba la cobertura del regreso al país, del nuevo Campeón Mundial Félix Alvarado en el Gimnasio del Roberto Huembes. Germán, el mejor alumno de su promoción en la Facultad de Comunicación en la UCA, dueño de un gran futuro en la crónica deportiva, fue golpeado sin explicaciones y despojado de su celular, cartera y otras pertenencias que le fueron devueltas. Relató German en el Canal 51, que fue necesaria la intervención de un miembro del equipo de Alvarado, para evitar que la agresión desembocara en algo más grave.

La siembra del odio imposible de disfrazar, la falta de respeto por los otros, la impunidad para agredir, la constancia de un país sin derechos que nadie gobierna, cobró —dentro de la anormalidad cada vez más alarmante que atravesamos— otra víctima en Germán García, quien es autor de un libro biográfico sobre Román “Chocalate” González. “Me acusaron de estar grabando un video y me golpearon. Eran como siete individuos y después me obligaron a decir que no me había pasado nada”, expresó Germán al mediodía, después del susto que todo salvajismo provoca. Esta acción repulsiva, se agrega a la forma en que fue detenido y apresado el colega leonés Álvaro Montalván. El pobre país, recibió otra bofetada.