Era algo que ya miraba venir Erasmo Ramírez, así que su salida de los Marineros de Seattle no es una situación que lo haya tomado por sorpresa. “Tengo varias opciones” para la próxima temporada de las Grandes Ligas, manifestó el tirador rivense, quien escogió ser agente libre.

Los Marineros rompieron lazos con Erasmo Ramírez y antes de que el anuncio fuera oficial, ya el derecho pinolero sabía que su participación con el equipo de la MLB en una serie amistosa en Japón de 7 al 15 de noviembre, sería la última vez que representaría a Seattle.

“Estoy en la agencia libre”, detalló Erasmo vía redes sociales. “Mi última representación del equipo de Seattle será en Japón”, agregó.

El poblado grupo de lanzadores abridores en los Marineros para la campaña venidera, dejaba entrever que el equipo tendría que deshacerse de varios de esos brazos, lo cual sumado a los números de Erasmo en una campaña en la que se vio mermado por las lesiones, dejó al pinolero con pocas opciones de seguir navegando con los Marineros.

“Mi agente me dijo que hay algunas equipos interesados en mis servicios: los Ángeles de Anaheim, Chicago, Pittsburgh, Texas y Tampa. Espero en Dios me vaya bien en estos juegos en Japón para despertar más interés en otros equipos. Ya me confirmaron que voy a ser uno de los abridores en esta serie, aunque todavía no me han dicho cuál partido voy abrir”, afirmó Erasmo.

“Con todos los movimientos de contrataciones que estaba haciendo Seattle, mi agente me había manifestado que algo pasaría conmigo, que podía ser cambiado a otro conjunto o dejado en libertad. Lo bueno es que me siento superbién del brazo, sin molestias”, agregó.

Temporada amarga

Erasmo se perdió parte del spring training y el arranque de la temporada de Grandes Ligas debido a una lesión, que reapareció luego de dos aperturas en la temporada del 2018 por lo que su salud y los números que cosechó, tampoco contribuyen en sus pretensiones de despertar interés en más equipos, al resumir dos victorias y cuatro derrotas, con efectividad de 6.50.

Con dos trabajos en abril, Erasmo tuvo igual cantidad de derrotas y efectividad de 10.24, hasta que fue enviado a la lista de lesionados. Retomó su paso en la campaña en agosto, alcanzando dos victorias y dos tropiezos sin el brillo que se esperaba, incluso, en su última apertura ante Texas el 21 de septiembre, apenas caminó 2.2 dos entradas con seis carreras en su contra.

Erasmo, de 28 años, ha militado en dos escuadras en sus siete campañas en las Grandes Ligas, en las que ha dividido sus servicios con los Marineros del 2012 al 2014, con Tampa Bay del 2015 al 2017, y nuevamente con Settle del 2017 al 2018.

La versatilidad que había mostrado Erasmo al funcionar en los roles de relevista y abridor, lo habían convertido en lanzador atractivo para cualquier escuadra, pero el nica siempre dejó en claro que prefería trabajar con abridor, opción que espera poder mantener con la escuadra que consiga sus servicios.

“Siempre tengo mi mente preparada para cualquier opción, pero me gustaría seguir trabajando como abridor. Por ahora no tengo planes de ir a jugar a ninguna liga, voy a trabajar duro en el gimnasio fortaleciendo mi cuerpo”, confesó Erasmo.