Confirman combate de David Bency contra Albuerto Puello

David Bency casi no tuvo tiempo de disfrutar su última victoria ante Winston Campos, pues debió retornar pronto al gimnasio, tras confirmarse el combate internacional contra Alberto Puello en Santo Domingo, República Dominicana, este 10 de noviembre.

Bency libró sin problemas un combate de revancha contra Winston Campos, a quien derrotó por decisión dividida apenas este 6 de octubre en el gimnasio Nicarao.

“Ya firmé el contrato para pelear este 10 noviembre contra Alberto Puello. Ya estoy cerca de la pelea, me siento preparado y cerca del peso requerido para el combate”, detalló Bency, quien batallará en las 142 libras.

“Todo boxeador siempre añora estas oportunidades de salir a pelear fuera del país, pues es la única manera de superarse. Es cierto que mi última pelea fue hace poco, pero no me golpearon mucho en ese combate, además volví al gimnasio casi de inmediato y eso me valió para no perder la preparación que ya tenía”, apuntó el peleador pinolero.

Experiencia

Para Bency será apenas su tercera pelea fuera de Nicaragua, antes había enfrentado y perdido ante Pedro Campa en Tijuana, México, en 2016; y luego en el 2017, cayó ante el norteamericano Brad Solomon, en un pleito realizado en territorio panameño.

“En Panamá no pude conseguir un título Fedebol, perdí esa pelea por un punto. Pero son experiencias de las que uno aprende”, afirmó Bency.

Puello tiene récord de 15 victorias, de ellas ocho por la vía rápida, todavía sin derrotas en su cuenta. Es de guardia zurda y más alto que el pinolero. Bency registra balance de 14 victorias, cuatro por nocaut, con tres derrotas y un empate.