Un “Gallito” más feroz

El entrenador Wilmer Hernández ha adoptado la filosofía de “no dejar nada a los jueces”, en peleas internacionales de importancia en las que estén involucrados boxeadores nacionales bajo su tutela, por eso en el gimnasio trabaja con Byron “El Gallito” Rojas” para que el peleador pinolero no deje ninguna duda cuando salga en búsqueda del título de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), frente a CP Freshmart en Tailandia este 28 de noviembre.

Tal y como lo acaba de hacer Félix “El Gemelo”, Alvarado, Rojas entrena en el gimnasio Roger Deshon con la firme idea de resolver su combate por la vía rápida, si es posible, para evitar que el duelo se vaya a las tarjetas, en las que el local casi siempre lleva las de ganar.

Wilmer Hernández: “Byron Rojas ha mejorado, CP Freshmart es el mismo” END

“Estamos trabajando para ir a traer ese título, no vamos a dejar nada a los jueces porque ganar una decisión allá en Tailandia será complicado, por eso estamos trabajando duro para ir encima de Freshmart, para no caer en el mismo juego en que Byron cayó en la vez pasada. Yo le dije al “Gallo”, que esa ocasión él llegó sin condiciones, esta vez no pasará lo mismo”, apuntó Hernández, quien fue parte del equipo de trabajo que viajó a Tailandia, con Félix Alvarado.

“El Gallito” y Freshmart son viejos conocidos. En el 2016, el tailandés derrotó por decisión unánime al pinolero despojándolo del título de las 105 libras de la AMB, en un combate en el que los tres jueves vieron perder al nacional 115-113. En esa ocasión “El Gallito” trabajo bajo la dirección del entrenador panameño Rigoberto Garibaldi.

“Byron quiere volver a ser campeón, él ya se dio cuenta que cuando sos campeón te tratan diferente. Por eso Byron ya sabe que tiene que dar el todo por el todo, que es mejor sufrir ahorita en el gimnasio para que lo de la pelea sea fácil”, señaló Hernández.

Golpeo más al cuerpo

Desde su derrota ante Freshmart, “El Gallito”, ha hilvanado una cadena de ocho victorias, de ellas las últimas seis ante rivales nacionales, y pese a lograr el triunfo no pudo escapar a las críticas.

“Gallito” Rojas: “No conozco a Camilo Mendoza” END

“Byron ha mostrado muchos avances, aunque nos criticaron mucho en la pelea contra Byron Castellón (perdió por decisión dividida), pero esto es un proceso, tampoco soy un mago. Byron llegará con una condición excelentes, pero lo primordial es que él tirará mucho golpes, yo quiere que trabaje en el combate con muchos golpes al cuerpo, Alexis Argüello (q.e.p.d), me enseñó que si se trabaja al cuerpo la cabeza cae sola”, comentó Hernández

“He visto algunos combates del tailandés y no me parece un rival que esté fuera de nuestro alcance. Sé muy bien que el tailandés tiene la costumbre de amarrar mucho, él hace los primeros seis asaltos en los que te tira muchos golpes y en los otros amarra mucho y es en ese juego que yo no quiero caer”, agregó.

