Barrera no seguirá más con el Boyacá Chicó

El capitán de la Selección Nacional de Futbol de Nicaragua, Juan Barrera, se desvinculó del club Boyacá Chicó, de la Liga Águila de Colombia, así lo confirmó el mismo jugador. Barrera llegó al equipo de la ciudad de Tunja del departamento de Boyacá, el 23 de julio de este año, procedente del Metropolitanos de Venezuela.

El número 10 de la Azul y Blanco manifestó que le “han llegado varias ofertas, las cuales estoy analizando actualmente. Por ahora no puedo decir nada hasta que no concrete algo, no se todavía si me voy a quedar en Colombia o voy a otra liga, estoy buscando lo que más me convenga, creo que es muy pronto para hablar de esto”.

Según Barrera, uno de los principales motivos de su salida del Boyocá Chicó es la cantidad de ofertas que ha recibido, además del descenso de su equipo, el cual terminó en el lugar 19 de la clasificación, sin posibilidades de salvarse.

Barrera se retira del equipo colombiano tras 547 minutos jugados, en los que no logró anotar gol y regaló una asistencia. El nicaragüense jugó de titular en ocho partidos, estuvo en el banco en una ocasión y en nueve encuentros no fue convocado.

Motivados

Barrera también se refirió a la noticia de que la Selección Nacional de Futbol podrá disputar el duelo ante Haití en territorio nicaragüense, lo cual considera una razón para realizar un gran partido. “Creo que está muy bien, gracias a Dios ya podemos jugar en nuestro país, eso nos motiva más a salir en busca de la victoria y a que juguemos contra Haití con todo, gozando del apoyo de nuestra gente en nuestro estadio. Considero que ese va a ser un plus para que la selección logre sacar un buen resultado”, afirmó.

Aunque el máximo goleador de la selección pinolera considera que Haití es un rival de cuidado, no solo apuesta a que Nicaragua pueda ganar, sino que se ve confiado en que los dirigidos por Henry Duarte van a clasificar a Copa Oro. “Ganándole a Haití, prácticamente estamos en Copa Oro, esa es la idea”, finalizó Barrera.