¡Qué tripleta de jugadores!

“Aquí estamos, somos una realidad. Así como ustedes deseaban que viniéramos, también nosotros teníamos la ilusión de compartir con ustedes, para hacer juntos otra demostración de que el futbol une a la gente”, fueron las primeras palabras que dirigió al público Míchel Salgado, el histórico futbolista español que integra el equipo de las Leyendas del Futbol Mundial que hoy, a partir de las 4:00 p.m. en el Estadio Nacional de Futbol, realizará un juego de exhibición contra un combinado de jugadores nicaragüenses que militan en los distintos clubes de Liga Primera.

Junto a Míchel, también aparecieron en escena Rivaldo, el legendario atacante brasileño que conquistó la Liga de Campeones con el Barcelona y la Copa del Mundo con su selección, y Edmilson, otro figura del futbol de Brasil que también fue campeón de Europa y del mundo. Ambos tendrán acción hoy por la tarde en el duelo que no solo es un espectáculo futbolístico de entretenimiento, sino también un proyecto social con el que se busca ayudar a los niños y niñas de World Vision Nicaragua, específicamente a los que se benefician del programa “Agua segura”, que desarrolla acciones para llevar agua segura a la niñez en zona rurales del país.

Objetivos claros

Míchel Salgado, ganador de las Ligas de Campeones de Europa de 1999-2000 y el 2001-2002 con el Real Madrid, aseguró a los aficionados que él y los demás compañeros del equipo de las Leyendas del Futbol vinieron el país “con el objetivo de contribuir a una causa social y la misión de hacerlos disfrutar un buen espectáculo”. Asimismo, el defensor español dijo que uno de los mejores momentos de su vida fue cuando hizo su primera aparición en la primera división del futbol de su país con el Celta de Vigo. “Ese día, un 22 de enero de 1995, hice realidad mi sueño de niño. Normalmente los aficionados ven el último paso que damos como futbolistas y es el salto al estrellato, pero no vieron que antes de eso vivimos en barrios difíciles y en situaciones sociales complicadas. Pasa con la mayoría de los futbolistas”, reflexionó Salgado, ganador de cuatro títulos de la Liga de España con el Real Madrid.

Rivaldo y su sencillez

“No me gusta hablar de mí mismo y menos decir que sí o no, formo parte de un equipo ideal de todos los tiempos de la selección de Brasil”, fue la respuesta de Rivaldo cuando fue consultado sobre si alcanzaría en un All Star histórico de la selección verdeamarela, con la que conquistó la Copa del Mundo de Corea Japón 2002.

Además, aseguró que el mejor gol de su carrera fue el que le marcó de chilena al Valencia en el 2001, una anotación que le dio la victoria al Barsa y lo consagró como uno de los mejores jugadores del mundo. Cuestionado sobre la oportunidad de haber integrado el ataque de Brasil junto a Ronaldo y Ronaldinho, Rivaldo contestó: “fue un gran privilegio que me llenó de mucha satisfacción, ambos eran grandes futbolistas. Ronaldinho era impresionante y Ronaldo muy rápido”. Asimismo, habló sobre la actualidad del Barcelona, y aseguró “que el equipo está para grandes cosas esta campaña, y lo ha demostrado ganando aún con Messi lesionado”.

Más proyectos como este

Edmilson, campeón del mundo con Brasil en el 2002 y de la Liga de Campeones con el Barcelona en el 2006, dijo a las decenas de aficionados que asistieron al evento promocional del partido de hoy, que “ojalá en el país (Nicaragua) puedan ejecutarse más proyectos como este, que vayan dirigidos a contribuir con la niñez en distintos temas y diversas regiones”. De igual forma, no titubeó en asegurar que uno de sus goles “más bonitos” fue el que le marcó a la selección de Costa Rica en el Mundial del 2002, una chilena impresionante. Al ser consultado sobre cuál equipo era mejor, si el Brasil del 2002 o el Barcelona del 2006, no dudó en afirmar que el combinado brasileño en el que jugó junto a Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo.