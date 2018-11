Desarman al Barsa

Una defensa como la del Barcelona que dejó en un gol al Real Madrid en el Clásico, y solo permitió un gol en dos duelos con el Inter de Milán, se vio desarmada ayer en su propio patio por el agigantado Betis, que supo construir una resonante victoria por 4-3, silenciando y preocupando a la multitud azulgrana, que salió del parque, lamentando la segunda derrota del todavía líder de la liga española, casi sin percatarse del retorno a las brasas del argentino Lionel Messi quien marcó dos goles de acercamiento, uno de ellos ejecutando un penal. Ese resultado era necesario para volver a apretar el nudo de la Liga, porque aproxima a solo un punto del líder, a tres equipos, el Atlético que le volteó la tortilla al Bilbao imponiéndose 3-2 con un gol decisivo de Godín; el Sevilla, que logró salir del hoyo haciendo reversible un 0-1 frente al Español, para doblegarlo 2-1; y el Alavés que superó al Huesca 2-1. En quinto lugar, a tres puntos, el Español, que durante 69 minutos estuvo delante del Sevilla 1-0 acariciando la posibilidad de nivelarse con el Barsa en la cima. El Real Madrid, sin producir milagros de la mano de Solari, pero con un juego más consistente y Benzema más agitado, pasó encima del Celta 4-2.

La caída del Barsa

Aunque la Liga va a detenerse por una parada obligatoria, ofrecerá al reanudarse la batalla Barcelona-Atlético con el liderato en disputa, una prueba de mayúscula exigencia para la tropa azulgrana de Valverde, que tiene golpeado a Coutinho y con sanción a Rakitic, el croata que dejó al Barsa con 10 hombres en la recta final ayer. El agudo problema del equipo catalán, fue estar siempre atrás. El Betis, que llegó al Nou Camp sin complejos y con suficiente atrevimiento, se adelantó con gol rasante de Junior, y aumento 2-0 con una entrada de Joaquín por la izquierda recibiendo libre de marca en el minuto 33. El Barsa estaba asustado por la facilidad de penetración del Betis, y la inseguridad de la defensa que maneja Piqué. El gol de penal ejecutado por Messi a los 67, estrechó la diferencia 2-1 con suficiente tiempo para remontar, pero el gol de Lo Celso, remate alto con derecha que dobló sorprendentemente las manos de Ter Stegen, estiró la pizarra 3-1 en el minuto 70. El gol de Vidal a los 78, necesitado de la r

evisión del VAR, volvió a darle vida a la intriga 3-2, sin embargo, con Rakitic fuera y el Barsa amputado, el gol de Canales en entrada fulminante, estableció el 4-2, convertido en el 4-3 final, con el gol de Messi a quemarropa, certificado por el VAR. Una inesperada derrota del líder.

Courtois fue útil

El 4-2 que el Real Madrid le clavó al Celta, no fue fácil. Por supuesto, de concretarse las dos grandes posibilidades de Benzema en los primeros tres minutos, el Celta quizás hubiese salido huyendo, pero los dos remates del francés solo estuvieron cerca y el 0-0 se extendió hasta el minuto 22, cuando por medio de Benzema, el equipo que ahora dirige Solari, tomó ventaja 1-0. El 2-0 tranquilizante se logró por gol de Cabral en su propia cabaña, y el primer susto lo provocó Hugo Mallo acercando al Celta 2-1 sin chance para Courtois. A propósito del arquero belga, fue necesario verlo realizar tres atajadas de mucho mérito para evitar que el equipo de la realeza en intento de restaurarse, fuera golpeado. El Madrid con un penal a lo Panenka de Sergio Ramos, y un excelente gol de Dani Ceballos, se escapó 4-1 en el minuto 90. No habían terminado los sobresaltos para Curtois, víctima del remate de Braiz Méndez en el tiempo de reposición. No se puede decir que fue un Madrid brillante, pero se ha mostrado lo necesariamente funcional en sus recientes juegos, y eso vale por ahora.