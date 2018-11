Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, analizó el bajón de su selección tras quedar subcampeona del Mundial 2018 y aseguró que, hasta el momento, no han rendido en la Liga de las Naciones porque "tras un éxito histórico" se vaciaron "emocional y físicamente".

"Conseguimos un éxito histórico y luego hemos tenido partidos fuertes ante España e Inglaterra demasiado rápido tras un periodo en el que nos vaciamos emocional y físicamente. Pueden ser las razones por las que no hemos estado a la altura tras el Mundial", argumentó en rueda de prensa en el Maksimir Stadion.

"Es normal que ocurra en el fútbol, tras una época de saturación luego te relajas y nos pasó factura ante España, pero ahora hemos mejorado en nuestra forma física y se va a ver en la cancha", advirtió a la selección española.

Modric destacó una mejoría con Luis Enrique Martínez de la Roja respecto a lo mostrado en Rusia. "Tienen grandes jugadores y el nuevo seleccionador les ha dado una nueva energía y una nueva ilusión. Ahora si que juegan como equipo".

"Su juego es contundente, saben como lo hacen y como lo tienen que conseguir. Tienen un buen número de jugadores jóvenes y son uno de los mejores equipos del mundo, pero no hay que tener miedo porque jugamos en nuestra casa.

Con paciencia y el apoyo de nuestros hinchas podemos conseguir el resultado que deseamos", añadió. Además recordó Luka que salvo el 6-0 encajado en Elche, "todos los partidos ante España" han sido "equilibrados en el resultado".

Confía en que la imagen de Croacia mejore dando "el máximo" y destacó la importancia de no cometer errores en la búsqueda del triunfo. "Nos espera un partido muy difícil. No estamos pensando en revancha, si no en jugar en un estadio con afición mucho tiempo después y lleno.

Lo más importante es tener paciencia y no cometer errores que nos cuesten caros. Hay que tener paciencia los 90 minutos porque será un partido grande en el que confiamos conseguir un buen resultado", concluyó.