Sandor: “No le tengo miedo a los retos”

El nombre de Sandor Guido siempre ha sido sinónimo de esfuerzo, garra y determinación en el terreno de juego. Hablar de Sandor, es hablar de León, así que no hay nadie mejor para intentar seguir los pasos de Noel Areas (q.e.p.d), en busca de escribir una nueva, larga y fructífera historia al frente de los Leones, un equipo tan emblemático y que necesita mostrar su dentadura en la venidera Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN).

No será fácil la misión de Sandor, quien ya ha tenido cierta experiencia en dicha labor pero no entregado de lleno. Él sabe que en el camino de establecerse como el nuevo referente en la conducción de un equipo como León, ya otros peloteros emblemáticos como Henry Roa, Julio Vallejos e incluso Ariel “Panal” Delgado no han podido llegar a la meta en la Liga Profesional y el Campeonato Germán Pomares.

“El equipo de León comenzó a entrenar con suficiente anticipación. Creo que tenemos un gran conjunto y bien equilibrado, que combina juventud con experiencia, pero, sobre todo con hambre de triunfo, nadie nos ve como favoritos en la Liga Profesional, pero este equipo dará batalla”, valoró Sandor.

Para la venidera LBPN, Sandor estará acuerpado en la dirección de los Leones de León por viejos conocidos como Henry Roa, Yader Roa y Oswaldo Mairena, junto a Vicente Padilla, quien tendrá el doble rol de coach de picheo y lanzador ocasional. Por lo menos en ese sentido el nuevo timonel felino se ve bien acuerpado.

Sin temor

“No le tengo miedo a los retos, el que no enfrenta retos es porque no se valora. Tengo los conocimientos para desempeñar el cargo de mánager. A lo largo de mi carrera como pelotero he aprendido mucho de los timoneles que he tenido como Noel Areas, Omar Cisneros, Davis Hodgson, Ariel “Panal” Delgado, incluso del mismo Marvin Benard y del cubano Jorge Fuentes, entre otros”, destacó Sandor.

“La idea en este nuevo reto de mi carrera es conseguir éxitos, así como los que disfruté al lado de Noel Areas. La verdad es que no tengo temor con este cargo, con la directiva acordamos que pase lo que pase estaré hasta el final, pero no pienso en eso, sino en que voy a lograr hacer un buen trabajo, conozco a los peloteros y ellos me conocen, lo bueno es que en el equipo se respira mucha armonía, los peloteros saben que jugará el que rinda en el terreno”, agregó.

Sobre el rol que tendrá Padilla como lanzador, Sandor explicó que “Vicente me pidió que lo utilizara una o dos entradas al principio, que él se está poniendo en forma y que dependiendo de cómo se sienta, más adelante podría abrir algún partido”.

El otro referente en el picheo que tendrá León es Wilton López. “Él será uno de nuestros abridores estelares”, destacó Sandor.

León lleva como base de peloteros nacionales a Ofilio Castro, Arnold Rizo, Enmanuel Meza, Renato Morales, Dwight Britton, Iván Marín, entre otros.

El primer duelo de León en la LBPN será ante los Tigres de Chinandega el viernes 30 de noviembre.