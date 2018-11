Erasmo se reivindica en Japón

Apareció en Nagoya, Japón, el Erasmo Ramírez dominante, frío y calculador que es capaz de someter a cuanto rival se atreva a retarlo, incluso a los Samuráis de Japón, el equipo que le ganó cinco de seis juegos a las Estrellas de la MLB en los últimos días. Muy distante del Erasmo vulnerable y fácilmente descifrable visto el pasado 10 de noviembre, el de ayer por la madrugada fue un lanzador tan autoritario que en cinco episodios no permitió carreras, solo admitió dos imparables y ponchó a siete adversarios, en una presentación brillante con la que pudo graficar su potencial.

Cuando Erasmo entró al desafío en el que los ligamayoristas cayeron 4-1 para perder la serie 5-1 ante los asiáticos, era el segundo episodio, el marcador estaba 3-0, había un corredor en la antesala y en la pizarra no se reflejaba ningún out. El rivense apareció en sustitución de Brian Johnson, a quien los japoneses habían estremecido con su furia ofensiva, algo que no pudieron hacer frente a Erasmo, quien dominó a los tres primeros bateadores que enfrentó, y desde entonces no hizo más que mantener oprimidos a quienes días atrás habían sido capaces de fabricarle seis carreras limpias en solo tres entradas.

Dominio total

Tras dominar en fila a Shogo Akiyama, Ryosuke Kikuchi y Yuki Yanagita en la segunda entrada, volvió en el tercer episodio y sin problemas retiró en elevados dentro del cuadro a Kazuma Okamoto y a Seiji Uebayashi, para cerrar ponchando a Hotaka Yamakawa. El cuarto capítulo lo abrió inutilizando a Tomoya Mori en roletazo a la intermedia y ponchando a Shuta Tonosaki, para luego admitir un sencillo de Sosuke Genda y culminar silenciando a Akiyama.

Si eso fue dominante, lo que hizo en las entradas cinco y seis fue aún mejor. En el quinto ponchó a Kikuchi y a Okamoto, dominando en rodado a sus manos a Yanagita. Luego, en el sexto, tras recibir imparable de Uebayashi, silenció por la vía de los strikes a Yamakawa y Mori. Así cerró su brillante presentación, demostrando lo que es capaz de hacer cuando alcanza su mejor versión.

Erasmo Ramírez es actualmente un agente libre y su trabajo de ayer fue el último con el uniforme de los Marineros de Seattle. El tirador rivense permanece a la expectativa del interés que, según su agente, han mostrado algunos equipos para contar con sus servicios el próximo año.