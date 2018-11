Pelea imborrable

Cuando aquella pelea terminó hace 20 años en el ring del Hotel Hilton en Las Vegas, sentí que mi camisa tenía manchas de sangre. El rostro del “Finito” López lo decía todo, y también el de Rosendo Álvarez.

Fue una muestra de salvajismo puro, sin tregua, sin piedad, con frenética furia. Ricardo López tuvo que olvidarse de la fineza de su boxeo para guerrear gruñendo, quitándose las “hilachas” de sangre del rostro. La presión ejercida por Rosendo llegó a desesperarlo mientras las cicatrices aparecían en su rostro, y sus costillas, machacadas, crujían durante la violencia de los contragolpes. El bravo mexicano, siempre respondió golpeando y llevando su exigencia física al límite.

Ganó “Finito” quien meses atrás, en la Plaza México, había sobrevivido a un estrepitoso derrumbe cuando parecía estar en ruta hacia la desgracia de la derrota. Ahora en Las Vegas, recurrió como nunca antes a un alarde de hombría para poder rescatar una victoria y mantener su invicto, pese a lo despiadado del castigo sufrido. Eso sí, atravesando dificultades, boxeó lo suficiente para mantenerse adelante en las tarjetas, según el criterio de los jurados, no en el mío, que tenía a Rosendo adelante por algo más que una nariz.

El entusiasmo de Don King

Antes de encontrarse con Rosendo, nunca habían tumbado a Ricardo, y tampoco deteriorado en forma sanguinaria, pero en la primera ocasión, salió a flote con un fallo todavía discutiéndose, y en la segunda, mostró su grandeza espiritual y sus recursos boxísticos, ante un Rosendo que milagrosamente obtuvo algo de aliento para fajarse, después de ser exprimido por la báscula y los trucos, y haber perdido su trozo de cinturón antes de subir al ring. Fue de su parte, un alarde de agallas.

En el cuartel de don King, se habló de la posibilidad de una tercera pelea entre ellos, pero eso nunca tomó forma. La segunda pelea fue un gran show de fiereza entre púgiles debajo de las 112 libras.

Algo parecido a Chionoi-Alacrán, Acavallo-Ebihara, Chiquita-Carvajal. En aquel momento, mientras “Finito” en la conferencia de prensa poscombate, trataba de ocultar los estragos detrás de una toalla playera cubriéndose el rostro, me pregunté: ¿Podrían repetirlo por tercera vez?... ¿Serán capaces de convertir el cuadrilátero una vez más en el infierno que imaginó Dante?

Posibilidad descartada

Cuando Chiquita y Carvajal se enfrentaron por tercera vez, debido a tanta insistencia, resultó un fracaso. Como que cansados de tanto golpearse en las dos primeras peleas habían agotado su adrenalina; como que sus corazones tenían que dosificar su nivel de agitación; como que sus puños habían perdido velocidad de ejecución y pimienta; como que lo que pretendían en esa ocasión, era pelear amigablemente. Es decir, no hubo tal show, a diferencia de la emotiva y destructiva tercera pelea Alí-Frazier en Manila.

Es posible que don King haya decidido durante ese fin de semana, revisar los videos de los dos combates, para preguntarse: ¿Por qué no una vez más?... Acaso no fue King quien dijo masticando su puro refiriéndose a esa pelea: ¿Recuerdan Manila?, calificando a “Finito” y Rosendo como Mini-Alí y Mini-Frazier...

El promotor sencillamente estaba pavimentando el camino para el tercer duelo, si llegaba a presentarse una oportunidad de hacerlo. No, eso no fue posible, pese a todas las cuartillas que se escribieron tratando de empujar el proyecto. Quizás, pensándolo bien, Rosendo y “Finito” no querían regresar a un infierno conocido. El recuerdo de esa batalla, sigue intacto y actualizado. Para quienes la vimos, es imborrable.