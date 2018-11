Surgió en horas de las mañanas de ayer, un rumor que encendió las alarmas entre los fieles seguidores de los Leones de León. Wilton López, el ex tirador de Grandes Ligas anunciado como el “as” de la rotación felina para la venidera Liga de Beisbol Profesional Nacional(LBPN), no formaría parte del equipo, consecuencia de tener que atender los detalles finales del parque acuático que inaugurará en León el próximo 30 de noviembre, justo la fecha en la que iniciará el campeonato y en la que los melenudos debutarán enfrentándose a los Tigres de Chinandega a las 6:00 p.m. en el Estadio Efraín Tijerino Mazariego.

Con la incertidumbre paseándose en las calles del histórico León, fue el mismo Wilton el que se encargó de confirmar la información. En el programa ‘Tumbó la cerca’, transmitido en Radio 800 AM de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., el ex pistolero de los Astros de Houston y los Rockies de Colorado, le dijo al cronista deportivo Agustín Cedeño que no iba a jugar con los Leones en la Profesional, pues necesitaba entregarse por completo al manejo de su negocio. Para entonces, la especulación dejó de serlo, y quedó claro que ni la novena de León ni los otros tres equipos de la profesional podrían contar con los servicios de López.

Estará en la reserva

Sin embargo, horas después de las declaraciones de Wilton, los colegas del programa ‘Amanecer Deportivo León’ transmitieron a través de Facebook Live una entrevista con Yader García, el presidente de la junta directiva de la novena metropolina, quien aseguró que “conversamos con Wilton López y acordamos que seguirá siendo parte del equipo Leones de León. Nosotros entendemos la situación por la que está atravesando con la ejecución de su proyecto personal, y por eso accedimos a concederle el permiso que nos solicitó de no estar con el club mientras atendía los últimos detalles del parque (acuático) que inaugurará el próximo 30 de noviembre”.

“Lo importante es que él está dispuesto a colaborar con el conjunto, aunque por ahora estará entre los seis peloteros que integran nuestro grupo de reserva, pero en cualquier momento pasará a ser parte del roster activo de 25”, aseguró García, sin especificar para cuándo Wilton López podría unirse al equipo. Para León y sus pretensiones de volver a la cima del beisbol profesional nicaragüense, es de trascendental importancia contar con los servicios del exligamayorista, pues con su variedad de recursos y sobrada experiencia representa una garantía en el montículo. Además, tomando en cuenta que este será un campeonato corto, es clave contar desde el principio con las principales figuras, esas que son claves para construir victorias, y Wilton es una de ellas.

Detalles

Según informó García, los Leones de León se enfrentarán este jueves a los Indios del Bóer en un partido amistoso y de preparación. El duelo será en el Estadio Héroes y Mártires de Septiembre a partir de las 4:00 p.m.

Ayer, el conjunto metropolitano le dio la bienvenida al pistolero dominicano Onassis Alexis Sirret, quien será parte del bullpen felino y quien estuvo durante cinco temporadas en Liga Menores con los Royals de Kansas City, acumulando desde el 2006 hasta el 2010 registrando un récord de ocho victorias con siete derrotas. Este año jugó en México con los Pericos de puebla, con quienes tuvo foja de 0-2 y efectividad de 6.38 en 17 juegos como relevista.