Viaje de Byron “El Gallito” Rojas en incertidumbre

Así como de última hora el equipo de trabajo de Byron “El Gallito” Rojas recibió la noticia del adelanto de su viaje rumbo a Tailandia para este martes, de igual forma fue cancelado desde Estados Unidos por William Ramírez, apoderado del púgil pinolero. La fecha de partida ahora es una incertidumbre.

“A don William (Ramírez) no le pareció que nos hayan adelantado la fecha del viaje, así de un día para otro, así que él decidió que mejor no nos fuéramos, viajar así tan rápido no era conveniente por cualquier percance que pudiera pasar. Lo bueno es que ya tenemos los pasaportes con las visas”, afirmó Wilmer Hernández, entrenador de Byron Rojas.

Todavía hasta ayer por la tarde el equipo de Byron Rojas esperaba la confirmación de cuándo sería su viaje rumbo a Tailandia, donde el pinolero enfrentará el 28 de noviembre a CP Freshmart por el cinturón de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Se manejaba en un principio que el día de partida sería este jueves, luego se cambió para ayer martes, ahora según comentó Wilmer “no creo que salgamos el jueves”.

Mientras llega el momento de partir, “El Gallito” sigue enfocado en sus entrenamientos. Aunque tenía contemplado viajar por la tarde de ayer, Byron se presentó al gimnasio Róger Deshón para entrenar y para no desperdiciar el día, por la tarde fue a correr.

“Nosotros ya estamos listos, solo esperamos el día para salir. Sin importar cuando nos vayamos nosotros sabemos que será un viaje largo de por lo menos tres escalas”, comentó Hernández.

Tras su jornada de entrenamiento de ayer, “El Gallito” salió en 109 libras, la postergación del viaje le da tiempo al equipo de trabajo del peleador nicaragüense de hacer planes de salir rumbo a Tailandia, por lo menos en 107 libras.