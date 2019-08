Despertó León

Después de once frustraciones, el conjunto de León por fin saboreó lo que era una victoria, y lo hizo en gran momento, superando 3x1 al San Fernando en la ciudad de Masaya.



Los leoneses no ganaban desde el 11 de diciembre, cuando blanquearon al Bóer 2x0. Desde entonces, eslabonaron once derrotas seguidas, un récord para los campeonatos de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional. La anterior marca la tenía el Bóer, que perdió ocho juegos en fila en la primera temporada.



También el dominicano Salvador Paniagua estableció récord de juegos seguidos bateando jonrón, al conectar ayer su cuarto vuelacercas en el cuarto inning para decidir el juego.



Fue un gran partido para los metropolitanos, que tienen mínimas posibilidades de clasificar a la Final, pero frustraron un poco el ánimo de los fernandinos, que no pudieron aprovechar el revés de los chinandeganos para alejarse en la tabla de posiciones.



Douglas Argüello y Willy Lebrón protagonizaron un interesante duelo de pitcheo en los primeros seis innings. Argüello (2-1) espació cuatro hits en seis episodios, en los que ponchó a seis y dio dos bases por bolas. Lo relevó Álvaro López, que en tres innings admitió la carrera fernandina, que fue jonrón solitario de Marcos Sánchez, quien se había ponchado tres veces. Lebrón (1-4) sólo permitió un hit en 5.1 innings, pero fue el jonrón de Paniagua, sobre el que cabalgó León al triunfo.



Nuevamente, el bullpen fernandino no pudo sostener la escasa diferencia. En el sexto inning, Lebrón se descontroló y dejó a dos embasados con un out, pero Jairo Pineda resolvió el episodio. Sin embargo, problemas defensivos lo metieron en problemas y fue así que en los innings siete y ocho, León embasó a dos en cada bateada.



Oswaldo Mairena dominó a Sandor Guido en el octavo inning para terminar con la presión leonesa, pero en el noveno apareció Kenly Chang y en un rápido operativo, los leoneses sellaron la victoria.



Cirilo Cumbertbach conectó sencillo y Justo Rivas fue víctima de un gran engarce de Ofilio Castro. Le dieron base intencional a Esteban Ramírez y Carlos Pérez llegó a la colina con la intención de dominar a Oscar Mairena. Pero el bravo paracorto conectó sencillo a los predios cortos del bosque central para remolcar a Cirilo, mientras Esteban se largaba a tercera base. Hernaldo Aráuz, que en el sexto inning corrió por Jasmir García, llenó la casa por base por bolas y el emergente Alexis Hernández produjo la tercera con fly de sacrificio. La casa quedó llena por infield hit de Henry Calderón, pero la suerte estaba echada. León ganaba 3x0.



Marcos Sánchez produjo la carrera del honor de las Fieras, por medio de su cuarto jonrón, pero Darío Delgado, Norman Cardoze y Aníbal Vega no pudieron sacar la pelota del cuadro.