Beltré, casi sigue

Un viejo león de casi 40 años, necesitado de una rehabilitación en garras y colmillos, más el afinamiento de su visión y el engrase requerido de su maquinaria muscular, continuaba rugiendo tercamente atravesando su temporada numero 21 en la Gran Carpa. De frente a la temporada del 2019, el dominicano Andrián Beltré, quien debutó con los Dodgers en 1998 a los 19 años, con aterrizaje en la ruidosa pista de los 3,000 cohetes, agregando 166; un bateador de 477 jonrones y 1,707 impulsadas con average de .286 puntos en 11,068 turnos, rascó su cabeza y frunció el ceño mientras decidía sobre su retiro.

Admite que quería seguir en pie de lucha después de 118 imparables con 23 dobles, 15 jonrones, 65 remolques y .273 puntos en 119 juegos, pero una consulta con el crujir de sus músculos y el sudor de sus huesos, le dijo al oído “está bueno ya”, y metió en el closet su guante dorado, su bate plateado y sus botines cansados. Un real estrella del beisbol, recorría imaginariamente las bases por última vez, estimulado por una ovación ensordecedora. Buen momento para dejar caer un par de lágrimas sobre el inmenso orgullo por lo realizado.

El momento temido

“Después de muchas noches sin dormir, he tomado la decisión de retirarme de lo que he hecho toda mi vida, que es jugar beisbol, el juego que amo”, dijo Beltré a quienes lo abordaron, agregando: “Lo medité mucho, y aunque valoré todas las posibilidades, consideré que había llegado el momento de poner fin a mi carrera”. El retiro, siempre es un momento temido, sobre todo cuando has acumulado tantos reconocimientos y cultivado cifras llamativas: Siete temporadas sobre .300 con un pico de .334 en el 2004, un registro de 48 jonrones con 121 empujadas, otro de 200 hits y 104 anotadas, y sobre todo, esa estabilidad en rendimiento, conquistando cinco guantes de oro y participando en cuatro Juegos de Estrellas. Solo pudo estar involucrado en una Serie Mundial durante el 2011, cuando su equipo, los Rangers se enfrentaron a los Cardenales de San Luis siendo derrotados. A lo largo de los siete juegos, Beltré bateó para .300 puntos disparando par de jonrones.

En ruta al salón

¿Se le abrirán las puertas de Cooperstown? De acuerdo al criterio de los especialistas, lo logrará. En la campaña del 2017, Adrián Beltré se convirtió en apenas el quinto latino en disparar 3,000 imparables, adelantándose a su compatriota Alberto Pujols, quien llegó a la cifra soñada en este 2018…Previamente lo habían conseguido Roberto Clemente de Puerto Rico (3,000 en 1972), Rod Carew de Panamá (3,053 en total, 1985), Rafael Palmeiro de Cuba (3,020 y el 3,000 en el 2005), y Alex Rodríguez de Dominicana (3,115 en el 2015).

Finalmente, Pujols aún haciendo swing, con 3,082 hasta hoy… Desde que Osvaldo Virgil se convirtió el 23 de septiembre de 1956 en el primer dominicano en participar en el gran circo hasta la proeza de Rodríguez con su histórico jonrón frente a Justin Verlander en el 2015, transcurrieron 59 años para que República Dominicana festejara el primer bateador de 3,000 hits en su historia.

Así que se va Beltré del escenario dejando huellas que no se desvanecerán, y por lo tanto, se ve factible su ingreso al Salón de la Fama.