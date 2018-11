Esfuerzo recompensado de Adrián Zepeda

El leonés Adrián Zepeda Baldizón finalizó con éxito el Master en Instructor Camp de Spinning y se convirtió oficialmente en el primer nicaragüense en certificarse como instructor y master en dicha disciplina deportiva, colocándose oficialmente entre los únicos 160 representantes éltie del programa spinning de todo el mundo.

“El programa de Spinning ha cambiado mi vida, cuanto más tiempo pasa y aprendo, quiero seguir aprendiendo mucho más, porque creo que la educación debe ser continua para enseñar y que la gente se interese en este mundo de Spinning”, comentó Adrián tras el inicio de esta nueva experiencia en su vida profesional y de atleta, luego de ganar el título de master instructor de spinning a través del trabajo duro y al dedicación.

Zepeda nació en León el 19 de diciembre de 1987, se graduó con honores de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) con un título en Educación Física, Deportes y Recreación Física. Actualmente se desempeña como coordinador académico de la Escuela Nacional de Educación Física y Deportes.

Ha sido un atleta feroz, con una especialidad particular en el lanzamiento de jabalina, fue medallista de oro durante 9 años consecutivos en los Campeonatos Nacionales, Centroamericanos, y Universitarios Centroamericanos y del Caribe. Además, ha ocupado varios cargos de profesorado en el campo de educación física, la recreación y los deportes, también es orador público y profesor de escuelas y universidades. Igualmente, es parte del Team Rock Heart from the USA 2018 Camp. Siendo evaluado por el senior mastes instructor Eduardo González Arce de México.