Bóer gana ocho al hilo

Chinandega cambió de manager, pero los resultaron no variaron. Volvieron a sucumbir, orillándose más al precipicio de la eliminación, y los rostros cada vez se tornan más lánguidos y las miradas se humedecen por el fracaso.



Próspero González debutó como manager del Chinandega, reemplazando al norteamericano Dan Vilardello, pero esa movida no ayudó, y los occidentales cayeron 3x2 ante el Bóer, que alcanzó su victoria 32 de la campaña, y extendió a ocho su racha de triunfos al hilo.



Como siempre, el team capitalino dependió del pitcheo, y esta vez, Wílber Bucardo (4-2) fue la figura desde la loma, enderezando su labor en el momento correcto y logrando la victoria, su cuarta de la temporada.



El Chinandega desde el inicio comenzó amenazante, y un doble de Juan Oviedo en el segundo inning, fue productor de dos carreras dándole ventaja a los Tigres.



Pero un episodio después el panorama varió para Chinandega, y no hubo manera en que Próspero y su tropa lo impidiera.



Jorge Luis Avellán, encontrando un compañero a bordo, jonroneó ante Miguel Pérez, para empatar de gran manera el desafío a dos por bando.



Así se mantuvo el desafío hasta que en el sexto, el Bóer con una carrera más por elevado de sacrificio de Manuel Mejía, definió el encuentro a su favor 3x2.



El derecho Gonzalo López se apuntó el rescate, mientras que el cubano Pérez (3-5) fue el derrotado en el encuentro. Lamentablemente, Próspero, en su debut como mentor en la LNBP, no pudo variar la historia del equipo occidental.



Los chinandeganos se mantienen a cuatro juegos y medio detrás del San Fernando, que ayer sufrió un inesperado revés ante el León en la ciudad de Masaya.







Posiciones



Equipos JG JP JD

Bóer 32 12 --

San Fndo. 23 20 8.5

Chinand. 19 25 13.0

León 13 30 18.5