Nada más duro para una selección que busca afanosamente conseguir triunfos y clasificar a un Campeonato Mundial, que perder a dos de sus principales figuras en plena batalla. Fue precisamente eso lo que ocurrió con el combinado nicaragüense que participa en el Campeonato Panamericano Sub-18 en Chitré, Panamá, donde un cambio inesperado en las normas que rigen el torneo privó a Elián Rayo, el bravo artillero que sería el quinto bate titular, y a Lesther Medrano, el habilidoso pistolero que trabajaría como abridor, de tener acción en cualquier juego de Nicaragua en dicha competencia, misma en la que están en disputa cuatro cupos al Mundial que se realizará el próximo año en Corea del Sur.

En el Congresillo Técnico, realizado la noche del pasado jueves, se informó que el Campeonato Sub-18 sería regido por las normas de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) y no por el reglamento de la Confederación Panamericana de Beisbol (Copabe), lo que impide que las selecciones participantes utilicen a jugadores menores de 16 años. Este cambio, surgido de imprevisto, afectó a varios equipos, entre ellos Nicaragua, pues Elián y Lesther tienen apenas 15 años cumplidos.

De acuerdo con el artículo 16, inciso 1 de la normativa de Copabe, “los jugadores podrán participar en los torneos de la Copabe, ajustándose a las edades establecidas, sin excederse de las mismas. Sin embargo, con edades menores de las establecidas, pueden jugar, siempre y cuando no sean inferior en dos categorías (incluyendo la categoría en que están participando)”. Según esta regla, tanto Lesther como Elián sí podían jugar con Nicaragua en el Campeonato Panamericano Sub-18.

Sin embargo, todo cambió al anunciarse que el torneo sería regido por las normas de la WBSC, pues el artículo 1, inciso 12 de este reglamento, señala que en torneos Sub-18 “son elegibles únicamente jugadores de 16 a 18 años de edad”, lo que descarta la presencia de Medrano y Rayo en las alineaciones de Nicaragua.

Avellán se pronuncia

“Nosotros incluimos en el roster a Elián y a Lester porque la invitación que se nos hizo para este torneo fue por medio de la Confederación Panamericana de Beisbol, cuyas reglas permiten jugar a peloteros de 15 años en torneos como este Sub-18. Además, los trajimos porque ellos dos tienen el físico y los argumentos suficientes como para fajarse en el campeonato. Nunca imaginamos que en el congresillo anunciarían cambios en la normativa bajo la cual se regiría la competencia”, explicó Jorge Luis Avellán, el mánager de la selección nicaragüense, añadiendo que “el asunto es que nos han dejado sin dos jugadores jóvenes con mucho potencial”.

Asimismo, sobre cómo cambia el esquema de trabajo con los pícheres, el timonel manifestó que “a Lesther Medrano lo teníamos pensado como un abridor, aunque antes lo íbamos a dejar que lanzara dos episodios como relevista medio, lo que iba a ocurrir en el juego contra México. Ahora su salida del staff nos deja con siete lanzadores, sin tomar en cuenta que estábamos preparando a Elián Rayo para que nos ayudara en algún momento con al menos un episodio como pícher”. Pese a esto, Avellán considera que se puede hacer un gran trabajo en lo que resta del torneo.

Consultado sobre el hecho de incluir a jugadores con edades por debajo de la categoría Sub-18 para este campeonato, Jorge Luis señaló que “somos uno de los pocos países que en su roster tiene la mitad de peloteros por debajo de los 18 años. Las demás selecciones andan en el tope de las edades. El asunto es que vinimos no solo a participar, sino a competir con un equipo que tiene nueve menores que pueden repetir el próximo año. Esto lo que hace es dejar en evidencia el buen trabajo que hemos venido haciendo en las categorías menores, pues tenemos peloteros de 15, 16 y 17 años capaces de competir en torneos de categorías mayores, y eso es positivo”.

Planeaban ser útiles

“La noticia de que no podré jugar ningún partido con la selección Sub-18 me impactó demasiado, porque yo me había creado grandes expectativas para el torneo, sobre todo ayudar al equipo en su lucha por pasar a la siguiente ronda y conseguir la clasificación al Mundial. Estaba dispuesto a entregarme con todo en el terreno de juego y ser de gran apoyo para mis compañeros, pero lastimosamente se me ha privado de esa oportunidad. Ya me habían dado el rol de bateador designado y el quinto puesto en la alineación, posición desde la cual había planeado serle útil a la selección, pero no será esta vez. Dios sabe la razón por la que hace estas cosas”, expresó Elián Rayo, evidentemente aturdido por la situación

“Estaba muy entusiasmado con jugar en este campeonato, por eso cuando me di cuenta de la noticia sentí como si me hubieran golpeado fuertemente. Entiendo lo de la edad, que somos demasiado jóvenes para la categoría, pero creo que los que tomaron esa decisión no comprenden que Elián y yo tenemos la capacidad de fajarnos en un torneo de este nivel, a pesar de nuestra edad. Lo cierto es que las cosas pasan por alguna razón, estoy seguro que más temprano que tarde nos llegará nuestra oportunidad. Yo me esforcé mucho para rendir al máximo en la competencia y contribuir a que el equipo consiguiera uno de los cuatro boletos disponibles para el Mundial del 2019, lastimosamente no podré hacerlo”, exteriorizó Lesther Medrano, como quien ve escapar frente a sus ojos uno oportunidad clave.