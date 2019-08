Ese estilo, fue único

Como apuntó en aquel enero de 1973, Rafael Pont Flores, el brillante cronista boricua, a los 38 años, Roberto Clemente era una leyenda viviente.



Y es que sus 18 años en las Mayores estuvieron rodeados de signos de admiración. Clemente escaló las cumbres de la excelencia en los diversos aspectos del béisbol. Su muerte en circunstancias por todos conocidas, vistió de luto al béisbol y provocó congoja de un tropel de recuerdos.



Quizás lo único que siempre se le cuestionó a Clemente fue su "estilo" de batear, pero todas las críticas que pudieron ensayarse rebotaron contra la brillantez de sus estadísticas.



“Sería ilógico enseñarle a un niño el estilo de Clemente para batear. No lograría llegar a 100 puntos de average”, señaló en una ocasión el famoso cronista Jimmy Cannon. “Viéndolo en acción, da la impresión de ser un bateador impredecible, muy distanciado de los manuales. Sería interesante verlo funcionar como un adiestrador de bateadores. ¿Cuántos podrían ser como él?”, agregó Cannon en un artículo del New York Post, publicado hace poco, cuando se llegó al aniversario 35 del fallecimiento de Clemente.



Ciertamente, el seguro miembro del Salón de la Fama, se desequilibraba con el mal uso de su pie izquierdo mostrando la suela del zapato al pitcher, se paraba muy lejos del home, le tiraba a muchas bolas malas y utilizaba un bate de agarre muy grueso. Bueno, dirán ustedes, ¿y cómo diablos hizo para llegar a ser considerado tan temible artillero? Ése es uno de los grandes misterios del béisbol.



En cierta ocasión un coach de bateo quiso corregirlo y Danny Murtaugh, manager de los Piratas, lo paró en seco: "Espérate, cómo se te ocurre corregir a un bateador natural de .330 puntos o más. Déjalo así. Si su método es valedero para ser un trecientista, no nos enredemos”.



Al morir el 31 de diciembre de 1972, hace 35 años, trabajando en un plan de ayuda para los damnificados del terremoto en Nicaragua, Clemente bateaba .317 de por vida, lo cual era un lujo.



Como algo prefabricado por el destino, el último hit de Clemente fue su número 3000 en el estadio de Pittsburg, un doble contra John Matlack, zurdo de los Mets que fue nombrado Novato del Año. Ocurrió el 30 de septiembre y Clemente no volvió a jugar más, pero dejó para el recuerdo ejecutorias que son timbres de orgullo.



Después de dirigir al equipo de Puerto Rico en la Serie Mundial de 1972 en Nicaragua, el astro boricua que ganó cuatro veces el título de bateo de la Liga nacional y fue seleccionado una vez más el Más Valioso de la Liga y también de la Serie Mundial, murió en aquel accidente aéreo cuyo recuerdo todavía golpea nuestras cabezas, aturde nuestros sentidos y nos eriza la piel.